Bis zu 700 Euro sparen bei Fernsehern ab 55 Zoll mit MediaMarkt-Most-Wanted-Aktion

Aktuell läuft die Most-Wanted-Aktion bei MediaMarkt, während der ihr Fernseher ab 55 Zoll besonders günstig abgreifen könnt. Wir stellen euch die besten Deals vor.

MediaMarkt schiebt nach dem WahnsinnsSchnellVerkauf mit den Most Wanted gleich eine weitere Rabatt-Aktion hinterher und bietet aktuell diverse Top-Fernseher von Samsung, LG, Sony und Co. günstiger an. Wir haben uns die Deals für euch angeschaut und verraten euch, welche Rabatte sich besonders lohnen. Mit dabei: günstige 55 Zoll-Fernseher.



Wie lange geht die Aktion bei Media Markt? Die Most-Wanded-Aktion dauert noch bis zum 14. September 2021. Bis dahin könnt ihr die unten aufgeführten Fernseher zum günstigen Sparpreis kaufen.

4K-Fernseher mit 65 Zoll reduziert bei MediaMarkt: Diese Modelle lohnen den Kauf

700 Euro sparen: Sony XR-65A80J OLED TV 65 Zoll

© Sony SONY XR-65A80J OLED TV 65 Zoll

Der Sony XR-65A80J OLED-Fernseher * mit 4K-Auflösung und einer 65-Zoll-Bilddiagonale steht bei MediaMarkt aktuell um 25 Prozent reduziert zum Verkauf. Das Gerät mit zukunftsfähiger OLED-Technologie überzeugte die Tester von Tomsguide mit einer herausragenden Bildqualität, den nützlichen Smart-Features und einer nutzerfreundlichen Einbindung von Google TV.

Ihr könnt den Sony XR-65A80J bei MediaMarkt für 2099 Euro kaufen. Das entspricht einem Preisnachlass von 700 Euro gegenüber der UVP und ist aktueller Tiefstpreis.

500 Euro günstiger: Samsung GQ65QN95A 65 Zoll

© Samsung SAMSUNG GQ65QN95A

Ebenfalls 65 Zoll Bilddiagonale und 4K-Auflösung bekommt ihr mit dem Samsung GQ65QN95A *, der die Tester von Wired mit seiner "atemberaubenden Bildqualität" und dem eleganten Design begeistert. Die Neo-QLED-Technologie mit Mini-LEDs sorgt für ein kontrastreiches Bild und satte Farben, während die vier HDMI-2.1-Anschlüsse nicht nur Cineasten, sondern auch Gaming-Fans mehr als zufrieden stellen.



Der Samsung GQ665N95A kostet bei Media Markt derzeit 2.199 Euro und liegt damit 500 Euro unter der UVP. Ihr spart also 18 Prozent.



Weitere günstige Fernseher ab 55 Zoll bei MediaMarkts Most Wanted Spar-Aktion

© Sony SONY XR-55X92J LED TV

Die folgenden TV-Geräte sind bei MediaMarkt aktuell ebenfalls reduziert und daher besonders günstig zu haben:

Wenn ihr zu eurem neuen Fernseher euer Heimkinoerlebnis im eigenen Wohnzimmer noch um eine passend 5.1-Soundanlage erweitern wollt, werft doch einmal einen Blick in unsere Kaufberatung:

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.