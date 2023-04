Horror-Hai frisst T-Rex: Neue Infos zu Meg 2 mit Jason Statham versprechen einen "absoluten Wahnsinnsspaß"

In Meg 2 soll Action-Star Jason Statham bald wieder gegen einen Horror-Hai antreten. Auf einer Messe wurden nun Szenen aus dem Film gezeigt, in dem ein Hai einen Dinosaurier

Nach dem Überraschungserfolg des Hai-Horrors Meg soll Action-Held Jason Statham in Kürze bei Meg 2 wieder gegen ein gigantisches Urzeitvieh kämpfen. Bei der Kinomesse CinemaCon in Las Vegas wurden Zuschauern jetzt die ersten Szenen präsentiert. Offenbar dient dort ein T-Rex dem gigantischen Hai-Vorfahren des Megalodon als Snack.

Horror-Hai aus Meg 2 frisst T-Rex und jagt Jason Statham auf Jetski

Wie Slashfilm berichtet, soll Meg 2 mit einer Urzeit-Szene beginnen, in denen Tiere von ihren nächstgrößeren natürlichen Feinden gefressen werden. Am Ende schnappt sich ein T-Rex seine Beute. Plötzlich schnellt das Megalodon aus dem Wasser hervor und vertilgt den König der Saurier.

Auch weitere Szenen aus dem Bericht klingen für Horror- und Action-Fans spannend. So sollen die Helden des Films in einem tiefen Meeresgraben auf das "größte Megalodon, das je gesehen wurde" stoßen. Und Jason Statham wird auf einem Jetski von dem Mega-Hai gejagt, den er dabei mit einer Harpune zur Strecke bringen will. Laut Ben Pearson von Slashfilm sind die Szenen ein "absoluter Wahnsinnsspaß".

Wann kommt Meg 2 ins Kino?

Ob sich diese Einschätzung bewahrheitet, werden Fans schon in Kürze herausfinden. Meg 2 soll am 3. August 2023 ins Kino kommen. Regie bei der Horror-Action führte Ben Wheatley (High-Rise).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

