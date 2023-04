Jetzt im Abo: Heißerwarteter Horror erfindet ikonische Hellraiser-Reihe nach 36 Jahren völlig neu

Pinhead ist zurück und garantiert euch Albträume. Der neue Horror-Film Hellraiser ist nach Monaten des Wartens endlich in Deutschland im Stream gestartet.

Die Hellraiser-Reihe ist Kult. Über einen Zeitraum von 31 Jahren wuchs die von Clive Barker erschaffene Geschichte zu einem Franchise mit 10 Filmen heran. Diese begeisterten Fans mit einer düsteren Mythologie, Gore-Szenen, furchterregenden Folterwesen namens Zenobiten und nicht zuletzt der Horror-Ikone Pinhead.

Im vergangenen Jahr wurde die Hellraiser-Reihe von Regisseur David Bruckner (The Ritual und The House at Night) neu gestartet. Nachdem das Reboot Hellraiser: Das Schloss zur Hölle in den USA bereits seit Herbst 2022 bei Hulu zu sehen ist, können endlich auch deutsche Horror-Fans diesen höllischen Albtraum am eigenen Leib erfahren. Hellraiser ist ab sofort beim Streaming-Dienst Paramount+ zu sehen.

Darum geht's im Horror-Reboot von Hellraiser

Die Handlung von Hellraiser: Das Schloss zur Hölle beginnt mit einem grausamen Ritual. Ein junger Sexarbeiter folgt der Einladung eines Millionärs. Allerdings soll er ihm keine sexuellen Dienste leisten, sondern für diesen ein Puzzle lösen – mit schrecklichen Konsequenzen. Das rätselhafte Gebilde öffnet nämlich ein Portal zu einer höllischen Dimension. Von einer unsichtbaren Macht geleitete Metall-Ketten schneiden sich plötzlich in das Fleisch des jungen Mannes und lassen ihn Höllenqualen leiden.

Schaut euch den deutschen Trailer zum Hellraiser-Reboot an:

Hellraiser: Das Schloss zur Hölle - Trailer (Deutsch) HD

Sechs Jahre später beginnt die eigentliche Geschichte, als die Drogensüchtige Riley (Odessa A'zion) ebenfalls in Besitz der seltsamen Rätsel-Box gelangt. Aus Neugier löst sie das Puzzle und setzt damit ein grausames Spiel in Gang, das sie nicht mehr beenden kann und die Leben ihrer Mitmenschen (unter anderem Tote Mädchen lügen nicht-Star Brandon Flynn) fordern wird.

Der neue Hellraiser-Film ist kein Remake des Originals Hellraiser - Das Tor zur Hölle oder eine Adaption von Clive Barkers ursprünglicher Novelle The Hellbound Heart, sondern setzt auf eine neue Geschichte. Fans der Horror-Reihe erwartet hierbei eine spannende Erweiterung bzw. Neuerfindung der Mythologie.

Der mysteriöse Würfel besteht in dieser Version aus sechs unterschiedlichen Rätseln bzw. Konfigurationen. Jede davon erfordert ein Menschenopfer, um fortfahren zu können. Wer am Ende das Relikt noch lebend in den Händen hält, erhält ein Geschenk der Höllen-Entität namens Leviathan.

Hellraiser entfesselt verstörende Horror-Kreaturen aus der Hölle

Ein Hellraiser-Film wäre natürlich nicht vollständig ohne Auftritt der schauderhaften Zenobiten sowie ihrem Anführer, dem Foltermeister Pinhead – der im Reboot lediglich als Priester bezeichnet wird. Jedes dieser Wesen lebt auf der Grenze zwischen Schmerz und Lust.

Das spiegelt sich auch im makaberen Kreaturen-Design wider, das zugleich schauderhaft und ekelerregend, aber auch grotesk-schön anmutet. Im Gegensatz zur Original-Reihe liegt der Fokus weniger auf einer punkigen Leder-Optik, sondern mehr auf den verstörenden Körper-Modifikationen der Zenobiten.

Paramount Pictures Hellraiser stellt einen neuen Pinhead vor

Das Highlight des Films ist jedoch die Neuerfindung der Horror-Legende Pinhead. Diese wird erstmals von einer Frau – der aus Netflix' Sense8 bekannten trans Schauspielerin Jamie Clayton – verkörpert und entspricht damit Clive Barkers ursprünglicher Vision einer geschlechtslosen Entität. Die furchteinflößende Präsenz von Claytons Folter-Priester besticht dabei durch eine unerwartete Eleganz und Erhabenheit.

Auch wenn Hellraiser mit einer Laufzeit von über 2 Stunden stellenweise zu langatmig wirkt, überzeugt dieser Horror-Film mit seinem fantastischen Kreaturen-Design, den opulenten Sets und einigen blutigen Kills. Ein Splatter-Spektakel voller Schmerz und Leid solltet ihr aber nicht erwarten.

Vielmehr besticht David Bruckners Vision durch seine sogartige (und manchmal zu dunkle) Atmosphäre und die sich nach und nach enthüllenden Mysterien. Der markante Stil von Hellraiser und das interessante Worldbuilding entfesseln auf jeden Fall "Lust" nach mehr. Leider wurde bis jetzt noch keine Fortsetzung des Reboots angekündigt.

