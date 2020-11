Black Friday 2020: Bei diesen Deals & Schnäppchen sparst du jetzt schon am meisten

Die Black Friday-Woche 2020 bei Amazon startet schon heute. Hier gibt es die besten Deals und Schnäppchen für Film- und Serien-Fans täglich aktualisiert.

Wer vor Weihnachten richtig sparen will, wird beim Black Friday fündig. Zahlreiche große Händler senken hier traditionell die Preise verschiedenster Produkte. 2020 dauert der Black Friday über eine Woche und mehrere große Händler senken ihre Preise.

Aktuell läuft die Schnäppchen-Aktion beim Versandhandel Amazon. Einige Devices wurden stark reduziert. Wir haben die besten Schnäppchen für Film- und Serien-Fans herausgesucht.

Die 5 besten Deals in der Black Friday Woche bei Amazon - Täglich aktualisiert

Du willst deine Lieblingsserie in 4K streamen und immer die Übersicht über die Neuzugänge bei Amazon Prime, Netflix und Co. haben ? Hier erfährst du, wo du beim Black Friday jetzt gerade am meisten sparst.

150 Euro sparen: Grundig Vision 8 - Fire TV Edition 65 Zoll 4K

Die Voraussetzung für den Genuss von 4K UHD Blu-rays: Der 65 Zoll-Fernseher mit Premium Ultra HD-Auflösung. Die Vorteile eines Fire Sticks sind hier bereits integriert.

150 Euro günstiger

Grundig Vision 8 - Fire TV Edition 65 Zoll bei Amazon

Fast 60 Euro günstiger: Das Fire HD 10-Tablet

Schaut eure liebsten Serien in Full HD, egal wo ihr seid. Mit: Full HD Display, 32 GB internem Speicherplatz und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit.

Du sparst fast 60 Euro

Fire HD 10-Tablet bei Amazon



Fast 50 Prozent günstiger: Der Fire TV Cube 4K Ultra HD Mediaplayer

Mit dem Fire TV Cube streamst du die besten Serien und Filme in 4K. Die integrierte Sprachsteuerung über Alexa macht die Nutzung kinderleicht. Unterstützt Dolby Vision, HDR, HDR10+ und Dolby Atmos.

Du sparst fast 50 Euro

Fire TV Cube bei Amazon



Zum halben Preis: Der Fire TV Stick 4K Ultra HD

Mit dem Fire TV Stick streamst du deine Lieblings-Serien und -Filme bei Netflix, Amazon Prime und zahlreichen anderen Apps mit einer brillanten Bildqualität.

Alter Preis: 58,48 Euro. Neuer Preis: 29,24 Euro

Fire TV Stick 4K Ultra HD bei Amazon



Fast 15 Euro sparen: Der neue Fire TV Stick mit Alexa

Die kompakte Version des Fire Sticks mit den wichtigsten Funktionen: Alexa Sprachfernbedienung, Dolby Atmos-Unterstützung, effiziente Übersicht deiner liebsten Streaming-Apps und Mediatheken.

Statt 38,98 Euro nur 24,36 Euro

Der neue Fire TV Stick bei Amazon

Die wichtigsten Termine zum Black Friday

Die "Black Friday-Woche" beginnt heute, am 20. November mit ersten Angeboten.

Die Cyber Week bei Amazon startet dann am 23. November.

Mit den besten Angeboten solltet ihr am Donnerstag vor dem Black Friday rechnen: 26. November.

Und am Black Friday selbst: 27. November.

Der Abschluss der Schnäppchenwoche ist der Cyber Monday: 30. November.

Neues Umtauschrecht für Black Friday-Deals bei Amazon

Produkte, die zwischen dem dem 1. Oktober und dem 31. Dezember versendet werden, kannst du bis zum 31. Januar 2021 zurückgeben.

