Black Friday-Angebot: Harry Potter-Box in neuer Edition für kurze Zeit deutlich günstiger

Die Harry Potter-Box als Blu-ray gibt es bei Amazon reduziert. Wer die Zaubererwelt gestochen scharf erleben will, sollten jetzt zuschlagen, denn das Angebot gilt nur für einen begrenzten Zeitraum.

Nicht jeder Harry Potter-Fan hat ein unerschöpfliches Verlies voller Galleonen. Umso erfreulicher ist es da, dass alle 8 Filme im Rahmen einer Oster-Angebots-Aktion von Amazon im Preis massiv heruntergesetzt werden. Der Angebotspreis fällt um 15 Euro auf nur noch 30,97 Euro. Ein besonderer Bonus: Amazon bietet die brandneue Jubiläums-Edition der Box an, die den Magical Movie Code für Der Stein der Weisen enthält.



Der Nachlass beträgt damit fast 32 Prozent und gilt ab heute bis zum 27. November 2021.



Das Harry Potter 4K UHD Blu-ray Box-Set: Was ist der Vorteil?

Bei all den mittlerweile existierenden Harry Potter Boxen mit unterschiedlichen Filmversionen und Extras lässt sich schnell der Überblick verlieren. Fest steht jedoch, dass die Bild- und Ton-Qualität der Harry Potter 4K Complete Collection nicht zu toppen ist.



So könnt ihr, wenn ihr bisher nur die DVDs kanntet, beim wiederholten Hogwarts-Besuch in 4K die Welt von Harry Potter völlig neu erleben. Denn wenn bei den Quidditch-Turnieren der Wind in exzellenter Tonqualität rauscht und Harry Potters Weg hinab in die Mysteriumsabteilung auch im Dunkeln noch gut nachzuverfolgen ist, präsentiert sich das mit der 4K-Box als völlig neues Seherlebnis.

Was bietet die 4K Harry Potter-Box noch?

Insgesamt 16 Discs umfasst dieses Rundum-sorglos-Paket für das Harry Potter-Publikum, denn enhalten sind sowohl die 4K-Filme als auch die Blu-rays. Die Spielfilm-Versionen und erweiterten Fassungen von Teil 1 und 2 bieten auf den Blu-rays spannende Einblicke, welche Szenen der Kinoversion zum Opfer fielen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, werdet ihr zum Beispiel die Dursleys danach noch besser kennen, als euch lieb ist.

© Warner Alle Filme in 4K: Die Harry Potter Complete Collection

Black Friday & Cyberweek: Was kostet die Harry Potter 4K Ultra HD Box?

Bei Amazon kostet das 4K Box-Set mit den Filmen 1-8 auf Deutsch aktuell XXX Euro statt den üblichen 134,99 Euro. Damit ist das Set deutlich günstiger als bei Anbietern wie MediaMarkt * und Saturn *.

Wer keinen 4K-Fernseher daheim hat, ist auch mit der Harry Potter-Blu-ray-Box gut beraten. Hier seid ihr schon zum Preis von XXX Euro dabei.

Besonders hochwertig: Die Harry Potter Sammler-Edition

Wer sich bei der 4K-Nutzung nicht mit der reduzierten Variante zufrieden gibt und so richtig sie eigene Fan-Liebe im DVD-Regal ausstellen will, greift hingegen zur Limitierten Harry Potter Sonder-Edition in 4K.

© Warner Harry Potter 4K als Sammler-Edition

Die Harry Potter 4K Steelbook Complete Collection (Limited Edition) * ist ein Sammlerstück für echte Harry Potter-Nerds. In ihrer Stahlhülle sind die einzelnen 8 Filme garantiert genauso gut geschützt wie in Gringotts und noch dazu eine Augenweide, die nicht jeder zu Hause hat.

Auch hier könnt ihr auf 16 Discs die Harry Potter entweder als Blu-ray oder in Ultra-HD genießen, was sich besonders bei Szenen wie der Schlacht von Hogwarts mit gestochen scharfen Details bewährt, wenn Blitze zucken und Schlangenhäupter fallen. Bei Amazon gibt es die Edition derzeit bei Marketplace-Anbietern.

Ziert die Harry Potter-Box mit allen 8 Filmen schon euer DVD-Regal? Auch als Blu-ray oder 4K-Version?