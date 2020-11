Harry Potter-Komplett-Box: Welcher Kauf ist der richtige für dich?

Wer eine Harry Potter-Box mit allen Filmen kaufen will, steht vor der Qual der Wahl. Hier findest du die besten Versionen nach ihren Vor- und Nachteilen aufgeschlüsselt.

In jedes Regal eines Harry Potter-Fans gehört die komplette Box mit allen 8 Filmen. Dabei gibt es aber mindestens 6 unterschiedliche Versionen, die das Heimkino zauberhaft bereichern können. Bei der Auswahl der richtigen Box zählen vor allem dein persönliches Interesse und die Größe deines Potterheads.

1. Die Harry Potter-Box in 4K: Die limitierte Sammel-Edition im Steelbook

Die Harry Potter 4K Steelbook Complete Collection (Limited Edition) * ist ein Sammlerstück für echte Harry Potter-Nerds. In ihrer Stahlhülle sind die einzelnen 8 Filme garantiert genauso gut geschützt wie in Gringotts und noch dazu eine Augenweide, die nicht jeder zu Hause hat.

© Warner Home Video Harry Potter: 4K-Box als limitiertes Steelbook

Auf 16 Discs kannst du die Harry Potter entweder als Blu-ray oder in Ultra-HD genießen, was sich besonders bei Szenen wie der Schlacht von Hogwarts mit gestochen scharfen Details bewährt, wenn Blitze zucken und Schlangenhäupter fallen.

Mit Extras, die deine Hogwarts-Liebe mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen sowie Audiokommentaren weiter vertiefen, brauchst du mehr als einen Tag, um hier alle Harry Potter-Filme durchzuschauen, denn die Gesamtlaufzeit von 1512 Minuten sind umgerechnet mehr als 25 Stunden.

2. Die 4K Harry Potter-Box mit allen Filmen in bester Qualität

Wer auf Stahlhüllen und Einzigartigkeit nicht so viel Wert legt, aber trotzdem perfekte Bildqualität will, ist mit der Harry Potter 4K Complete Collection * gut beraten.

© Warner Home Video Harry Potter: Die 4K-Box

Mit Specials wie gelöschten Szenen und der gleichen Gesamt-Laufzeit auf 16 Scheiben ist sie inhaltlich mit den Steelbooks identisch, hat aber in ihren Plastikhüllen im Slipcase einen anderen Look und eine weitaus größere Auflage, was sie für Sammler weniger begehrt macht.

Wer bei Quidditch-Turnieren den Wind in exzellenter Tonqualität rauschen hören und Harry Potters Weg hinab in die Mysteriumsabteilung auch im Dunkeln noch gut nachverfolgen können will, erlebt mit dieser 4K-Box auf jeden Fall ein Seherlebnis erster Güte.

3. Die Harry Potter-Komplettbox als Blu-Ray-Collection

Wenn du kein Gerät zum Abspielen von 4K-Filmen zu Hause hast, ist die nächstbeste Kauf-Variante die Harry Potter Blu-ray-Collection * mit allen 8 Teilen von Harry Potter und der Stein der Weisen bis zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2.

© Warner Home Video Die Harry Potter Blu-ray-Box

Hier fehlen die Filme in UHD, weshalb die Box nur auf halb so viele, nämlich 8 Harry Potter-Discs, kommt. Dadurch wird die Sammlung schlanker und kompakter. Die Extras sind aber die gleichen.

Schön ist, dass genau wie bei den 4K-Boxen neben der Kinofassung auch die Extended Versionen von Teil 1 und 2 enthalten ist. Langjährige Harry Potter-Fans, die nur eine Variante kennen, werden hier zum Beispiel über ein längeres Treffen mit der peitschenden Weide in Harry Potter und die Kammer des Schreckens staunen.



4. Die Harry Potter-Blu-ray-Box mit richtig vielen Extras

Wenn du zu den Harry Potter-Fans zählst, die sich gern richtig tief in massig Bonusmaterial vergraben, sollte dein Zauberstab auf dem EU-Import der Harry Potter Blu-Ray Complete Collection mit 11 Discs * (mit deutschen Untertiteln) zeigen.

© Warner Home Video Harry Potter-Box mit vielen Extras

Neben allen 8 Filmen in Blu-ray-Qualität bietet diese Harry Potter-Box ein Sammelsurium einzigartiger Extras, die du bestimmt noch nirgendwo anders gesehen hast. Sie reichen von Eulen-Training über Vorsprechen für Rollen bis hin zu Stunt-Making-ofs, Make-up-Anleitungen mit Emma Watson und zahlreichen gelöschten Szenen.

5. Die komplette Zauberwelt in einer Box kaufen: Harry Potter + Phantastische Tierwesen

Die Wizarding World 10-Film Collection * vereint alle 8 Harry Potter-Filme und die zwei bisher erschienenen Teile der Phantastische Tierwesen-Reihe in einer einzigen Box.

© Warner Home Video Harry Potter + Phantastische Tierwesen: Die Wizarding World 4K Box

Die Sammlung kommt dabei in der 4K-Version als Ultimate Collector's Edition * in einer ultraschicken Buch-Optik, Hogwarts-Karte und 3 Bonus-Discs sowie dem Extended Cut von Grindelwalds Berbrechen.

6. Anfänger und Schnäppchenjäger kaufen die DVD-Box von Harry Potter

Zu guter Letzt kannst du natürlich auch immer noch zur Kompletten Harry Potter DVD-Box * greifen. Das ist die preislich günstigste Variante, wenn auch von der Ton- und Bildqualität nicht mit den anderen Versionen zu vergleichen.

© Warner Home Video Harry Potter DVD-Komplett-Box

Ohne viel Drumherum und ohne erweiterte Fassungen ist die DVD-Box am besten für Zauberneulinge geeignet, die erst einmal in die Welt von Harry Potter reinschnuppern wollen und unsicher sind, wie viel sie dafür ausgeben wollen.

Wer nach so vielen Boxen noch einmal die Übersicht über alle Harry Potter-Filme braucht, findet sie hier in ihrer richtigen Reihenfolge:

Harry Potter und der Stein der Weisen (Teil 1)

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Teil 2)

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (Teil 3)

Harry Potter und der Feuerkelch (Teil 4)

Harry Potter und der Orden des Phönix (Teil 5)

Harry Potter und der Halbblutprinz (Teil 6)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 (Teil 7.1)

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 (Teil 7.2)

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Welche Harry Potter-Box holst du dir nach Hause? 4K, Blu-ray oder DVD?