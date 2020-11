Black Friday startet bei Amazon schon am Donnerstag: Ab 0 Uhr die besten Angebote sichern

Amazon legt mit den Black Friday-Angebot schon am Donnerstag los. Das ist eine dicke Überraschung. Hier kriegt ihr alle Infos zu den Schnäppchentagen vor Weihnachten.

Amazon drückt aufs Gaspedal: Der Black Friday wird dieses Jahr 48 Stunden dauern und geht damit schon am morgigen Donnerstag los. Er startet nachts um 00.00 Uhr. Das Ende ist am Freitag um 23.59 Uhr erreicht.

Wenn ihr die ersten sein wollt bei der Jagd auf die besten Schnäppchen, müsst ihr euch schon in der kommenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf die Lauer legen.

Damit bestätigt sich unsere Vermutung, dass Amazon die Shoppingwoche vor Weihnachten besonders stark ausnutzen wird - wovon am Ende auch wir profitieren können.



Verschiedene Faktoren führen dazu, dass die Angebote der Shopping-Portale dieses Jahr ungewöhnlich großzügig ausfallen. Wir versorgen euch morgen mit den besten Angeboten aus der Film- und Tech-Sparte.



Darum könnt ihr euch am Black Friday 2020 auf Top-Angebote einstellen

Experten sagen eine Schnäppchenwelle der Online-Händler voraus. Das hat vielfältige Gründe, die aber allesamt mit der aktuellen Corona-Situation zusammenhängen. Kundinnen und Kunden werden mehr noch als in den Jahren zuvor im Internet ihre Weihnachtseinkäufe erledigen, was den Wettbewerb zu Gunsten der Konsument/innen verschärft.

Zudem können die Händler ein insgesamt schwaches Jahr durch ein starkes Geschäft in der Black Friday-Woche abfangen. Die Rabattaktionen starten dieses Jahr deutlich früher, was Bob Rajan, Managing Director bei Alvarez & Marsal als klares Anzeichen dafür interpretiert, dass am Black Friday selbst ein heftiger Preiskampf stattfinden wird. Zudem stellen sich die Händler auf die veränderte Situation in den Portmonees der Schnäppchenjäger/innen ein.

Die Black Friday-Woche bei Amazon, MediaMarkt und Saturn

Für Film- und Tech-Fans sind Saturn, MediaMarkt und natürlich Amazon am interessantesten.

Die versteckten Schnäppchen-Fallen am Black Friday

Das alles führt natürlich zu unlauteren Methoden bei den vermeintlichen Schnäppchen. Um die besten Angebote abzustauben, müsst ihr zwar schnell sein. Den Preisvergleich solltet ihr dabei aber nicht vernachlässigen.

Experten beobachten vor Schnäppchen-Events exorbitante Preisanstiege bei Händlern. Bei Shopping-Events wie dem Black Friday "sinken" die Preise dann wieder. Fertig ist der scheinbare Mega-Rabatt. Mit einer kurzen Preisrecherche umgeht ihr solche Fallen.

Die wichtigsten Termine zum Black Friday

Die "Black Friday-Woche" begann schon am 20. November mit ersten Angeboten .

. Die Cyber Week bei Amazon startete am 23. November.

Mit den besten Angeboten solltet ihr nun am Donnerstag und am Freitag rechnen : 26. und 27. November.

Der Abschluss der Schnäppchenwoche ist der Cyber Monday: 30. November.

Amazon und Co.: Verlängertes Umtauschrecht bei Black Friday-Angeboten

In der Black Friday-Woche kaufen viele die Geschenke für Weihnachten. Das normale Umtauschrecht würde allerdings ablaufen, bevor ihr das Geschenkpapier vom Paket abgewickelt habt.

Viele Händler wie MediaMarkt und Saturn bieten deshalb speziell für ihre Black November-Angebote ein verlängertes Umtauschrecht an. Vom 3. November bis zum 16. Dezember gekaufte Produkte könnt ihr bei beiden Händlern bis zum 31. Dezember umtauschen.

Amazon ist noch etwas großzügiger. Produkte, die zwischen dem dem 1. Oktober und dem 31. Dezember versendet, könnt ihr bis zum 14. Januar 2021 zurückgeben.

