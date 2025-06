Black Widow-Star Scarlett Johansson bat Marvel, ihren Namen aus einem Film zu streichen

Scarlett Johansson taucht in dem Marvel-Film zwar in Rückblenden auf, war aber nicht als ausführende Produzentin beteiligt – obwohl das zuerst so angegeben war.

Disney und die Black Widow-Darstellerin Scarlett Johansson haben sich nicht im Guten voneinander getrennt. Aber im Abspann des neuen Thunderbolts*-Films war anfangs trotzdem der Name der Schauspielerin aufgeführt, und zwar als Ausführende Produzentin. Allerdings hat Scarlett Johansson diesen Eintrag dann entfernen lassen. Thunderbolts*: Darum wurde Scarlett Johanssons Namen aus den Credits des Marvel-Films gestrichen In einem Gespräch, das Scarlett Johansson mit David Harbour für das Interview-Magazine führt, sprechen die beiden (Ex-)Marvel-Stars in erster Linie über den künstlichen Bauch des Stranger Things-Darstellers, aber natürlich auch über Thunderbolts*. Zum Zeitpunkt des Gesprächs gibt Scarlett Johansson zu Protokoll, den Film noch gar nicht gesehen zu haben. Zur großen Verwunderung von David Harbour, immerhin sei Scarlett Johansson doch Ausführende Produzentin des Films. Aber nach seiner Gratulation entgegnet die Schauspielerin, dass das gar nicht der Fall sei: Ich habe darum gebeten, meinen Credit zu entfernen, weil ich nicht involviert war. Offenbar wusste Scarlett Johansson also gar nicht, dass sie Ausführende Produzentin von Thunderbolts* sein sollte. Aber da sie eben nicht an den Dreharbeiten beteiligt war und offensichtlich dementsprechend auch kein Mitspracherecht hatte, wie das bei Producern üblich ist, ließ sie ihren Namen aus den Credits streichen. Wie ist es dazu gekommen, dass Scarlett Johanssons Name in den Credits auftaucht, fragt ihr euch? Das weiß wohl nur Marvel. Möglicherweise handelt es sich um eine Art Ehrung im Abspann, wie sie wohl ab und zu durchaus vorkommt, ohne dass die Menschen tatsächlich an den Projekten beteiligt waren. Scarlett Johansson hasst den Film aber übrigens nicht, wie ihr David Harbour scherzend unterstellt. Im Gegenteil: Sie erklärt sogar, stolz auf ihre ehemaligen Schauspielkolleg:innen zu sein. Wann startet Jurassic World 4 mit Scarlett Johansson endlich im Kino? wie ihr David Harbour scherzend unterstellt. Im Gegenteil: Sie erklärt sogar, stolz auf ihre ehemaligen Schauspielkolleg:innen zu sein. Ihr könnt Scarlett Johansson aktuell bereits im neuen Wes Anderson-Film Der phönizische Meisterstreich bewundern. Bald startet sie aber auch noch in einem anderen, gigantischen Franchise durch: Es dauert nur noch bis zum 2. Juli, dann läuft endlich Jurassic World 4: Die Wiedergeburt mit der Schauspielerin als eine der Hauptfiguren an.