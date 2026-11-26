Eine der vielversprechendsten Sci-Fi-Serien des Jahres ist endlich bei Amazon Prime Video gestartet. In den deutschen Streaming-Charts landet sie nicht auf Platz 1, was aber wenig überraschend ist.

Kaum eine Sci-Fi-Serie wurde in diesem Jahr so heiß erwartet wie Amazons Blade Runner 2099. Immerhin haben wir es hier mit dem neuesten Projekt aus dem Cyberpunk-Universum zu tun, das uns das bahnbrechende Meisterwerk Blade Runner und das gefeierte Sequel Blade Runner 2049 schenkte. Am 25. November 2026 ist die achtteilige Miniserie endlich bei Prime Video gestartet. In Deutschland schaffte sie es aber nicht auf Platz 1 der beliebtesten Serien bei Amazon.

Nicht auf Platz 1: Blade Runner 2099 muss sich gegen Herr der Ringe geschlagen geben

Verwunderlich ist der Charts-Einstieg auf Platz 2 nicht wirklich. Denn neben Blade Runner 2099 veröffentlichte Prime Video gestern auch die finalen zwei Episoden der 3. Staffel von Die Ringe der Macht. Und wenn Sauron persönlich im Feuer des Schicksalsbergs seinen Meisterring schmiedet, müssen sich Replikanten erstmal hinten anstellen.

Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Da Amazon alle acht Folgen von Blade Runner 2099 auf einen Schlag veröffentlicht hat, werden viele Sci-Fi-Fans das kommende Wochenende nutzen, um die Miniserie zu bingen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Herr der Ringe-Serie in den kommenden Tagen von Platz 1 wieder verdrängt wird.

Hier könnt ihr den Trailer zu Blade Runner 2099 schauen:

Blade Runner 2099 - Finaler Trailer (Deutsch) HD

In Blade Runner 2099 wird Los Angeles einige Jahre nach einer Revolution von Replikanten beherrscht, während unterdrückte Menschen in Armut leben. Hier schleust sich die menschliche Cora (Hunter Schafer) als Blade Runnerin beim LAPD ein und wird der Replikantin Olwen (Michelle Yeoh) zugeteilt. Diese sucht nach ihrem verschollenen Partner und stößt dabei auf eine Verschwörung um abtrünnige Replikanten und die heißbegehrte Erinnerung des toten Gründers der einstigen Tyrell Corporation.

Trotz der opulenten Bilder, des fantastischen Soundtracks und einer dichten Atmosphäre kann die Blade Runner-Serie aber leider nicht den hohen Erwartungen gerecht werden. In seinem Serien-Check zu Blade Runner 2099 zieht Moviepilot-Redakteur Mario ein ernüchterndes Fazit:

Man möchte große Fässer über die menschliche Natur, Erinnerungen und das Miteinander unter Andersartigen aufmachen, hat aber weder die neugierige Sprache noch die bildliche Poesie dafür, um diesen Themen gerecht zu werden. Nur jede Menge Budget, um darüber hinwegzutäuschen.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Amazon (Stand: 26. November 2026):

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.