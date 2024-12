Blamage in RTL-Show: Barbara Schöneberger wird in Verlegenheit gebracht - Moderator räumt Fehler ein

In Denn sie wissen nicht was passiert treffen die TV-Legenden Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger aufeinander. Bei Letzterer hat der RTL-Moderator einen entscheidenden Fehler gemacht.

Bei Denn sie wissen nicht was passiert ist der Name Programm. Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch wissen nicht, wie die Sendung abläuft und welche Gäste kommen. Zwar stand mit Mike Krüger ein Gast im Vorfeld fest, aber mit einer Überraschung rechnete niemand - schon gar nicht Schöneberger.



Für Barbara Schöneberger wurde ein Geburtstagsständchen gesungen

Am 14. Dezember trafen sich die drei gewohnten TV-Gesichter und begrüßten Mike Krüger als Gast. Während die Supernasen gemeinsam als Team agierten, waren Barbara Schöneberger und Günther Jauch gemeinsam im Team. Die Moderation übernahm diesmal Victoria Swarovski.



Für große Überraschung sorgte die Tatsache, dass die Mannschaften anstelle von Punkten Hundewelpen erhielten. Daraufhin sagte der Kommentator Thorsten Schorn: "Wir dachten, wir machen dir heute zum Geburtstag eine kleine Freude". Schöneberger war sichtlich verwirrt, aber der Kommentator machte weiter:



Wir dachten, wir machen Barbara zum Geburtstag eine kleine Freude, heute ist der 14. Dezember!

Schorn wies darauf hin, dass die Sendung vorproduziert und am 14. Dezember ausgestrahlt wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Hallo! Ich habe nicht Geburtstag": Moderator verwechselte wichtige Daten

Neben Moderatorin Swarovski stimmten alle Anwesenden ein Geburtstagsständchen an. Doch Schöneberger intervenierte schnell: "Hallo! Ich habe nicht Geburtstag". Sie wusste nämlich, dass es sich um eine Aufzeichnung handelte, aber sie hatte nicht an diesem Tag Geburtstag, sondern am 4. März.



Nun war es Thorsten Schorn, der sichtlich verwirrt war. Er überlegte, ob er etwas verwechselt habe und fragte nach, ob Mike Krüger an diesem Tag Geburtstag habe - und es stimmte. Tatsächlich hatte Mike Krüger am 14. Dezember Geburtstag und wurde 73 Jahre alt. Schorn entschuldigte sich für diesen Fauxpas und das Ständchen wurde schließlich für Krüger angestimmt.



Auch interessant: Günther Jauch steht wegen umstrittener Werbung in der Kritik

Wo man Denn sie wissen nicht was passiert schauen kann

Denn sie wissen nicht was passiert läuft in unregelmäßigen Abständen samstags um 20.15 Uhr auf RTL. Wann die nächste Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Ältere Folgen, auch aus früheren Staffeln, sind jederzeit auf RTL+ abrufbar.