"Dankeschön, Herr Jauch": Wer wird Millionär?-Star steht wegen umstrittener Werbung in der Kritik

Günther Jauch ist als Fernsehmoderator von Shows wie Wer wird Millionär in ganz Deutschland beliebt und bekannt. Doch jetzt hat der TV-Moderator mit einem Werbespot eine Grenze überschritten.

Günther Jauch ist eine der bekanntesten Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Das liegt nicht nur an seinen Moderationen für Shows wie Wer wird Millionär? oder Stern TV, sondern auch an seinen ausgewählten Werbekampagnen. Doch mit der Werbung für eine aktuelle Marke hat es sich Jauch mit den Apotheker:innen verscherzt.



Günther Jauch macht Werbung für Shop-Apotheke

Manch einem ist draußen oder im digitalen Raum schon die Werbung für die Shop-Apotheke aufgefallen, einem Dienstleister, der Medikamente nach Hause liefert. Das Gesicht der Werbekampagne ist vor allem Günther Jauch, der schon seit einigen Jahren für die Shop-Apotheke auf Plakaten und in Werbespots zu sehen ist. Er selbst hat sich in einer Unternehmensmitteilung zu der Kooperation geäußert:



Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht jede Kooperationsanfrage blind annehme. In den letzten zehn Jahren habe ich keine Werbung mehr gemacht. Bei Shop Apotheke war dies allerdings anders. Es geht um die ebenso schnelle wie einfache Versorgung in Sachen Gesundheit. Und da ist Shop Apotheke die zeitgemäße, aber eben vor allem auch kompetente Online-Apotheke



Er ist nicht die einzige Person des öffentlichen Lebens, die für Shop-Apotheke wirbt. Auch die Schauspieler:innen Christian Ulmen, Collien Ulmen-Fernandes und Merlin Sandmeyer sind in Werbespots des Versandhändlers zu sehen.

"Danke, Herr Jauch, dass sie Apothekensterben unterstützen"

Nun hat sich nicht nur der Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer kritisch zu Jauchs Werbung geäußert, sondern es gibt einen regelrechten Online-Protest unter dem Hashtag #Seidkeinejauchs. So hat der Apotheker Kilian Gehr Ende Oktober Jauchs Werbespot parodiert. So heißt es in seinem Instagram-Post:



Heute bestellt, morgen geliefert, übermorgen ist die nächste Apotheke weg. Persönliches Dankeschön auch an Sie, Herr Jauch, dass Sie das Apothekensterben so aktiv unterstützen



Hier könnt ihr euch das gesamte Reel anschauen:



Immer mehr Apotheken in Deutschland schließen

Tatsächlich ist das Apothekensterben laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ein großes Problem. Aufgrund steigender Kosten und des Fachkräftemangels ist die Zahl der Apotheken in Deutschland in diesem Jahr um über 2 Prozent zurückgegangen.



Der Präsident der Sächsischen Landesapothekerkammer äußerte sich auch dazu, dass einzelne Apotheken nicht gegen die Größe von Versandhändlern wie Shop Apotheke ankommen, vor allem wenn Prominente wie Günther Jauch für sie werben.