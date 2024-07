Blue Bloods mit Vampiren geplant – aber Tom Selleck-Fans sollten sich nicht zu früh freuen

Was, wenn wir euch sagen würden, dass eine neue Blue Bloods-Serie in Arbeit ist? Und was, wenn wir euch sagen würden, dass es nicht das ist, wonach es klingt?

Als sprichwörtlicher Good Cop könnten wir euch jetzt positiv gestimmt davon erzählen, dass es eine brandneue Blue Bloods-Serie geben soll. Sie wird derzeit von der Produktionsfirma Awesomeness entwickelt und hat mit Jacquie Walters sogar schon eine Showrunnerin gefunden. Als Bad Cop würden wir eure Recht-und-Ordnungs-Träume allerdings zunichtemachen, denn mit dem populären Polizei-Procedural Blue Bloods, das den Beinamen Crime Scene New York trägt, hat das Ganze wenig zu tun – obwohl die anvisierte Serie ebenfalls in der Großstadt NYC angesiedelt ist. Sie ist nur übernatürlicher, als die Polizei erlaubt. Das kommende Blue Bloods ist kein Cop-Drama, sondern eine Vampirserie Mit Blue Bloods wird die gleichnamige Vampirromanserie aus der Feder von Melissa de la Cruz adaptiert. Hierzulande ist die Reihe als The Immortals erschienen, der erste Band trägt den Titel Tochter der Finsternis. Gemeint ist damit die 17-jährige Protagonistin Sky, die erste Halbvampirin, die noch zur Hälfte Mensch ist. Disney-Hyperion Szene aus dem Blue Bloods-Comic Als Newcomerin im prestigeträchtigen Duchesne Institute muss Sky ihren Platz in der Gesellschaft der blutsaugenden Blaublütigen finden, während eine bösartige Vampirart zurückkehrt und die unsterbliche Elite von Manhattan bedroht. Vorlagenautorin De La Cruz, die auch die Romanvorlagen für Witches of East End und Descendants - Die Nachkommen zu verantworten hat, ist laut Deadline ganz aus dem Häuschen: Ich freue mich so darüber, meine Blue Bloods-Serie mit dem Team von Awesomeness, Gotham, 3Arts und unserer unglaublichen Autorin Jacquie Walters, die meine Story und die Charaktere zutiefst versteht, zum Leben zu erwecken. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich auf dem Bildschirm zu sehen! Acht Vampirromane (plus Comic-Adaption) erschienen ab 2006 zu Blue Bloods, was vorerst nur der Arbeitstitel für die Serienumsetzung ist. Aus Gründen der Verwechslungsgefahr mit gewissen TV-Cops sollte man sich den Namen vielleicht wirklich noch mal überlegen. Auch, wenn die Vampire in Buchform Seniorität genießen. Noch ist kein Sender oder Streaming-Dienst an das Serienprojekt gebunden. Ein potenzieller Ableger zum Cop-Format Blue Bloods wird hingegen von CBS angedacht, befindet sich aber auch noch ganz am Anfang des Entwicklungsprozesses.