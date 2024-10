Blue Bloods-Star Tom Selleck verlangte Änderung einer Figur – damit wollte er einer Kollegin helfen

Tom Selleck verlangte noch in der ersten Staffel von Blue Bloods, einen neuen Namen für die Figur einer Kollegin zu finden. Wie sich herausstellte, kam diese Umbenennung ihr sehr entgegen.

In der Serie Blue Bloods - Crime Scene New York mischte Schauspieler Tom Selleck anscheinend von Beginn an auch hinter den Kulissen mit. So setzte er sich dafür ein, der Figur einer Schauspiel-Kollegin einen neuen Namen zu geben. Seine Kollegin Abigail Hawk willigte ein - und ist heute sehr dankbar dafür.

Wie Detective Baker zu ihrem Vornamen kam

Wie das Magazin Hello kürzlich berichtete, steckt hinter der Namensgebung von Abigail Hawk's Figur, Detective Abigail Baker, eine längere Geschichte. Angefangen damit, dass die Ermittlerin zunächst keinen Vornamen zu haben schien.

Wer darauf achtet, wird feststellen, dass Abigail Baker in den ersten Episoden der ersten Staffel Blue Bloods von anderen Figuren ausschließlich mit Detective angesprochen wird, niemals aber mit einem Vornamen.

Dieser hätte ursprünglich Melissa lauten sollen. Aus persönlichen Gründen setzte sich Abigail Hawks Schauspiel-Kollege, in der Serie als Familienvater Frank Reagan bekannt, dafür ein, den Namen zu ändern. Abigail Hawk erinnert sich:

„Er sagte: 'Wir werden Abigail als besondere Assistentin und erste Hilfe für den Kommissar hier behalten. Aber ich mag Melissa nicht, das ist so ein gewöhnlicher Name. Wir können etwas Besseres finden.“

Wie sie weiterhin berichtet, bedeutete der Namenswechsel ihrer Figur für Abigail Hawk persönlich eine positive Wende:

„Je mehr Tom mit Melissa zusammensaß, desto mehr sagte er: 'Ich möchte dich nicht anders als Abigail nennen, ich finde, das passt zu dieser Rolle. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich meinen Namen auf eine wirklich positive Weise betrachtet habe. Als ich aufwuchs, habe ich ihn gehasst.“

Ab Episode fünf oder sechs der ersten Blue Bloods-Staffel war es dann so weit und Detective Abigail Baker erhielt ihren vollständigen Namen. Die Krimi-Serie hat nach 14 Staffeln inzwischen ihr Ende gefunden. Spin-offs werden aber nicht ausgeschlossen.

Obwohl die Schauspielerin mit Blue Bloods noch nicht abgeschlossen hat, steht sie der Idee einer Fortsetzung grundsätzlich offen gegenüber:

„Wir hatten das Gefühl, dass wir noch so viel mehr erzählen und erzählen und erschaffen könnten, aber ich denke, dass es bestimmte Charaktere gibt, die über die Welt der Reagans hinaus ein ganz erstaunliches und interessantes Leben haben könnten, und ich denke, Abigail Baker ist einer davon.“

Welche Sequels womöglich in Zukunft folgen werden und ob Abigail Hawks Figur eine größere Rolle dabei spielen wird, bleibt abzuwarten.