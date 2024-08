Blue Bloods-Star Tom Selleck wollte nie Schauspieler werden – und startete seine "Zufallskarriere" in einer Dating-Show

Tom Selleck ist einer der größten TV-Stars, obwohl er nie eine Schauspielstunde genommen hat. Tatsächlich ist er nur zufällig ins Film- und Seriengeschäft hineingerutscht.

In den 1980er Jahren wurden Tom Selleck durch die Cop-Serie Magnum berühmt. In acht Staffeln ermittelte er 162 Episoden lang in den unterschiedlichsten Fällen. Als wäre das nicht genug Vermächtnis, führt er aktuell die extrem beliebte Serie Blue Bloods – Crime Scene New York an, von weiteren ikonischen Rollen ganz zu schweigen.

Steckt ein großer Masterplan hinter dieser beeindruckenden Karriere? Wohl eher nicht, wenn wir Sellecks eigenen Worten Glauben schenken dürfen. In seiner im Mai erschienenen Biografie You Never Know, die hierzulande den Titel Man kann nie wissen trägt, erzählt der Star von seinen unerwarteten ersten Gehversuchen vor der Kamera.

Vor Blue Bloods und Magnum: Tom Selleck ist nur ganz zufällig in die Schauspielerei gestolpert

Wie die Berliner Zeitung in einer Zusammenfassung von Sellecks ersten TV-Erfahrungen schreibt, hatte der Schauspieler pures Glück, denn mit 22 Jahren studierte er BWL und spielte Basketball an seiner Uni. Bei einem Spiel wurde er für eine Pepsi-Werbung rekrutiert und landete danach in einer Dating-Show namens The Dating Game.

CBS Tom Selleck in Blue Bloods

Selleck nahm die Gigs damals in erster Line an, weil er das Geld gebrauchen konnte. Ehe er sich versah, begann seine TV-Karriere – auch wenn er als Bachelor Nr. 2 nicht die große Liebe fand. Kurze Zeit nach The Dating Game spielte er in der Seifenopfer Schatten der Leidenschaft von 1974 bis 1975 seine erste wiederkehrende Rolle.

Diese Karriere war definitiv nicht geplant. Oder wie es Selleck formuliert: "Es ist die Story eine Zufallskarriere. Ich habe nicht eine einzige Schauspielstunde genommen, weil es mich nie interessiert hat." Dennoch entfaltete er auf den heimischen Bildschirmen eine Präsenz, der sich spätestens nach Magnum niemand entziehen konnte.

Ein neuer Fall für Jesse Stone: Tom Selleck hat schon eine Idee für seine Karriere nach Blue Bloods

Das nächste große Ding in Sellecks Karriere ist das Finale von Blue Bloods, das dieses Jahr im Dezember bei dem US-amerikanischen Sender CBS ausgestrahlt wird. Was kommt danach? Selleck hat bereits durchblicken lassen, dass er Interesse daran hätte, die Figur des Jesse Stone zurückbringen. Den Polizisten verkörperte er bereits in neun TV-Filmen, die zwischen 2005 und 2015 erschienen sind.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.