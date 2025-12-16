Bo-Darsteller Gard Løkke spielte vor Weihnachten zu Hause in einem der erfolgreichsten Netflix-Filme überhaupt mit

In der 3. Staffel von Weihnachten zu Hause trifft Johanne auf Bo, der von Gard Løkke gespielt wird. Der norwegische Schauspieler ist für das Netflix-Publikum kein völlig Unbekannter.

Fünf Jahre ist es her, seit Johanne (Ida Elise Broch) bei Netflix nach einem Weihnachts-Date suchte und in dem jüngeren Jonas (Felix Sandman) für kurze Zeit die große Liebe fand. Nun ist die humorvolle Krankenschwester in Staffel 3 von Weihnachten zu Hause zurück und muss erneut das Single-Leben in den 30ern meistern. Mit dem schweigsamen Handwerker Bo (Gard Løkke) läuft ihr unverhofft ein neuer Mann über den Weg, mit dem es einmal mehr ernst werden könnte.

Während Gard Løkke in Staffel 3 als Neuzugang zum Cast von Weihnachten zu Hause stößt, könnte der norwegische Schauspieler jedoch dem ein oder anderen bekannt vorkommen. Denn er spielte unter anderem in einem der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten mit.

Bo-Darsteller Gard Løkke spielte vor Weihnachten zu Hause in Fantasy-Blockbuster Troll bei Netflix

Im norwegischen Streaming-Blockbuster Troll übernahm Gard Løkke tatsächlich eine Nebenrolle als Soldat der Königsgarde. Der Fantasyfilm dreht sich um das Erwachen eines hunderte Jahre alten Monsters, gegen das sich die norwegische Regierung zur Wehr setzen muss. Der Film streamt seit 2022 bei Netflix und ist laut Streamer mit 103 Millionen Views der erfolgreichste nicht-englischsprachige Film aller Zeiten dort.

Seht hier den Trailer zu Troll:

Troll - Trailer (English Subs) HD

Horror-Fans haben Løkke dazu womöglich bereits im Film Good Boy sehen können, in dem er den Millionärs-Erben Christan spielt, der mit einem Mann zusammenlebt, der sich ständig als Hund verkleidet. Der Film von Viljar Bøe wurde 2022 zum Festival-Hit. Weiterhin spielte Løkke kleinere Rollen im diesjährigen Kritiken-Liebling Sentimental Value sowie der Serie Klassen.

Kommt Weihnachten zu Hause Staffel 4 mit Gard Løkke?

Ob Bo und Johanne als glückliches oder frisch getrenntes Paar in Staffel 4 von Weihnachten zu Hause zurückkehren werden, steht aktuell noch nicht fest. Da die Serie fünf Jahre nach Staffel 2 noch einmal überraschend mit einer 3. Season fortgesetzt wurde, ist eine Fortsetzung wohl nicht ganz auszuschließen. Auch wenn wir Johanne sicherlich wünschen, dass sie mit Bo diesmal endlich den Richtigen gefunden hat.

