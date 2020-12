Boba Fett in The Mandalorian: Die Rückkehr der Star Wars-Legende ist großartig

Auch die neuste Folge von The Mandalorian hat unseren Video-Redakteur Yves wieder begeistert. Für ihn bleibt die 2. Staffel immer noch viel besser als Staffel 1.

Mit der fünften Episode von Staffel 2 hat The Mandalorian einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Live-Action-Debüt der Jedi Ahsoka Tano hat die Fans glücklich gemacht und auch daneben fesselte die Folge der Star Wars-Serie als Mix aus Samurai- und Western-Elementen.

Kann The Mandalorian das hohe Niveau nach diesem grandiosen Kapitel halten? Für unseren Video-Redakteur Yves auf jeden Fall! Auch von Folge 6 mit dem düsteren Titel Die Tragödie war er wieder begeistert. Das liegt für ihn auch an der super gelungenen Rückkehr von Star Wars-Legende Boba Fett (Temuera Morrison).

The Mandalorian bringt Boba Fett eindrucksvoll ins Star Wars-Universum zurück

Nach dem Knall der Ahsoka Tan-Folge hatte Yves damit gerechnet, dass die nächste Folge von The Mandalorian eher seichteres Filler-Material werden würde. Umso überraschter war er dann, als sich die neue Folge als rasantes Action-Spektakel mit viel Dramatik und der Rückkehr einer der bekanntesten Star Wars-Figuren entpuppte.

Schaut euch die Review von Yves zur 6. Folge von The Mandalorian Staffel 2 im Video an!

Für Yves ist The Mandalorian zurzeit das genaue Gegenteil der neuen Star Wars-Trilogie. Während Figuren wie Luke Skywalker hier in den Augen vieler Fans respektlos behandelt wurden, schafft die Star Wars-Serie den viel würdigeren und passenderen Umgang mit den bekannten Gesichtern.

Nach Bo-Katan und Ahsoka Tano war für Yves auch der erneute Auftritt von Boba Fett nach so langer Zeit absolut fantastisch. Nachdem sich zuerst ein Duell zwischen Boba und Din Djardin abzeichnet, ist dafür schnell gar keine Zeit mehr. Das Imperium greift an, um sich den kleinen Grogu zu schnappen, und The Mandalorian bietet Yves' Meinung nach dann eine der coolsten Actionszenen der gesamten Star Wars-Serie.

Die 2. Staffel der Star Wars-Serie ist noch viel besser als die erste

Dabei hat ihn die Folge vor allem an den düsteren, kriegsähnlichen Stil von Rogue One erinnert, den Yves liebt. Beeindruckt ist er auch vom hohen Tempo der Folge, die mit rund 34 Minuten vollgepackt ist mit toller Action und gelungenen Charaktermomenten. Dazu kommt der dramatische Anteil, bei dem Baby Yoda vom Imperium entführt wird und an Bord des Schiffs von Bösewicht Moff Gideon landet. Ein fieser Cliffhanger!

Im Video spricht Yves darüber, was The Mandalorian besser als Star Wars 7-9 macht

Am Ende seiner Video-Review hat Yves noch einige offene Fragen zu The Mandalorian und ist gespannt, wie die 2. Staffel in den letzten beiden Folgen abgeschlossen wird. Für ihn war die neue Folge jedenfalls wieder großartig und generell sind die neuen Episoden für ihn viel besser als Staffel 1.

