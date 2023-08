Bond-Rolle hätte Halle Berry fast das Leben gekostet – weil eine Szene mit einer Frucht (!) unglaublich schief ging

Im letzten James Bond-Film mit Pierce Brosnan hat auch Halle Berry mitgespielt. Wegen einer verführerisch gedachten Szene, die fatal schief ging, musste der Hauptdarsteller der Schauspielerin das Leben retten.

In ihrer Schauspiel-Karriere hat es Halle Berry auch einmal zum Bond-Girl gebracht. An der Seite von Pierce Brosnan war sie in der Rolle von Jinx in James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag zu sehen. Am Set kam es damals zu einer Szene, in der die Figur den 007-Agenten mit einer Frucht verführen sollte. Der Moment ging aber furchtbar schief und Brosnan musste der Schauspielerin sogar das Leben retten, wie sie selbst enthüllte.

Pierce Brosnan leistete erste Hilfe bei Halle Berry am Bond-Set

In einem Gespräch mit Late-Night-Moderator Jimmy Fallon erzählte Berry laut Page Six davon, dass ihre Stirb an einem anderen Tag-Figur den Spion offenbar mit einer besonders lasziv verspeisten Feige um den Finger wickeln wollte.

Das ging jedoch nach hinten los und der Star verschluckte sich so extrem an der Frucht, dass Brosnan ihr das Leben retten musste:

Ich sollte ganz sexy sein und versuchen, ihn mit einer Feige zu verführen. Am Ende bin ich daran fast erstickt und er musste aufstehen und den Heimlich machen. Das war nicht so sexy. James Bond weiß, wie man den Heimlich macht! Er war für mich da, er wird immer einer meiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt sein.

Mit dem Heimlich ist das sogenannte Heimlich-Manöver gemeint. Bei dieser lebensrettenden Maßnahme wird von hinten mit beiden Armen Druck auf den Bauchraum ausgeübt, um feststeckende Fremdkörper aus der Luftröhre zu befördern.

Wie geht es mit James Bond nach dem Daniel Craig-Abschluss weiter?

Das Bond-Franchise geht auch nach Craigs Ende weiter. Für den nächsten Film wird ein jüngerer Star um die 30 gesucht. Offizielle Casting-Infos gibt es noch nicht, aber zu den aktuellen Favoriten zählt unter anderem Kick-Ass-Star Aaron Taylor-Johnson. Mit dem Kinostart des Bond-Neuanfangs solltet ihr aber nicht vor 2026 rechnen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.