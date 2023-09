Bond-Star Olga Kurylenko kriegt ihr Gladiator und zieht in die Schlacht gegen das römische Imperium: Der erste Trailer sieht aus wie der perfekte Vikings-Ersatz

Nach Extraction 2 darf Bond-Star Olga Kurylenko selbst zur Waffe greifen. Diese Woche erschien der Trailer für das neuen Historien-Spektakel Boudica: Queen of War.

Olga Kurylenkos letzter großer Action-Auftritt ist noch nicht lange her, war aber eine Enttäuschung: In Chris Hemsworths Netflix-Film Tyler Rake: Extraction 2 durften sich sozusagen alle prügeln außer sie.

Zum Glück gibt es Action-Veteran Jesse V. Johnson (Accident Man), der Kurylenko in einem neuen Historienspektakel inszeniert. Darin nimmt es das Bond-Girl aus Ein Quantum Trost gleich mal mit dem ganzen Römischen Reich auf.



Schaut euch hier den Trailer für Boudica: Queen of War an



Boudica: Queen Of War - Trailer (English) HD

Darum geht's in Boudica: Queen of War mit Olga Kurylenko

In Boudica: Queen of War spielt Olga Kurylenko die Rolle einer keltischen Königin, die gezwungen ist, die Icener-Stämme anzuführen, nachdem ihr Ehemann Prasutagus (Clive Standen) brutal ermordet wird. Nach dem Verlust von Prasutagus ist sie die rechtmäßige Anführerin ihrer Gefolgschaft, doch das Römische Reich sieht das anders. Boudica wird Qualen unterzogen und, wie man im Trailer sieht, verliert sie sogar ihre Kinder an die herzlosen Besatzer. Deshalb schwört sie Rache.

Um 60 n. Chr. zog die Heerführerin in den Aufstand gegen das römische Imperium, was ihr eine mythische Rolle in der Bildung des britischen Selbstverständnisses einbrachte, vergleichbar etwa mit der Artus-Legende.



Der Film könnte ein Action-Spektakel werden



Wie Boudicas oder Boudiccas Geschichte ausgeht, könnt ihr in Geschichtsbüchern nachlesen oder ihr wartet auf den neuen Jesse V. Johnson-Reißer. Für dessen Authentizität kann an dieser Stelle aber nicht gebürgt werden. Der britische Regisseur machte sich nämlich nicht mit Historien-Dokus einen Namen, sondern begann seine Karriere als Stuntman und beeindruckte in den letzten Jahren mit einigen Scott Adkins-Kloppern wie Avengement - Blutiger Freigang, Triple Threat und Savage Dog.



Boudica: Queen of War wird im Herbst/Winter in einigen Ländern ausgerollt, einen deutschen Starttermin gibt es für den Film aber noch nicht.

Podcast für Film- und Serien-Fans: Deswegen sehen Netflix-Produktionen so billig aus



Seit Jahren kommen diese Fragen auf: Warum sehen alle Netflix-Serien gleich aus und manchmal sogar billig. In der (spoilerfreien) Folge definieren wir den "Netflix-Look", den Serien wie One Piece, Sandman und The Witcher gemeinsam haben.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im zweiten Teil der Folge erklären wir drei Gründe, warum Netflix-Serien und -Filme so aussehen – und warum man ihnen ihr großes Budget manchmal gar nicht ansieht.