Borderlands – Gewinnt jetzt Tickets für die exklusive Preview in Köln

Die heiß erwartete Hollywood-Adaption des Videospiel-Hits Borderlands kommt endlich ins Kino – mit hochkarätiger Besetzung. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Action-Highlight vor allen anderen schauen könnt.

Am 22. August startet Borderlands in den deutschen Kinos und ihr habt die einmalige Möglichkeit, die Videospiel-Verfilmung von Hostel-Regisseur Eli Roth bereits einen Tag vor Release zu schauen.

Gemeinsam mit FILMSTARTS vergeben wir 115x2 Plätze für das Special Screening am 21. August in Köln.

Borderlands – Postapokalyptischer Wahnsinn mit Star-Power

Nur widerwillig kehrt die Gesetzlose Lilith (Cate Blanchett) auf ihren Heimatplaneten Pandora zurück. Doch weil ihre Mission als Kopfgeldjägerin nun einmal lautet, die vermisste Tochter des mächtigen Atlas (Edgar Ramírez) zu finden, führt kein Weg an dem chaotischen Planeten vorbei. Außerdem soll genau hier irgendwo in einer versteckten Kammer in der Erde ein gewaltiger Schatz verborgen liegen.

Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, stellt Lilith eine Truppe mit unterschiedlichen Talenten zusammen: Zu der Gruppe an Außenseitern gehören der Söldner Roland (Kevin Hart), die reichlich sonderbare Wissenschaftlerin Tannis (Jamie Lee Curtis), der altkluge Roboter Claptrap (Deutsche Stimme: Chris Tall), die junge Sprengstoff-Expertin Tiny Tina (Ariana Greenblatt) und ihr starker Bodyguard Krieg (Florian Munteanu). Gemeinsam müssen sie sich intergalaktischer Monster erwehren und vielleicht eines der größten Geheimnisse des Planeten lüften.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Borderlands ansehen:

Borderlands - Trailer 2 (Deutsch) HD

Zusammen ins Chaos: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

dieses Gewinnspielformular

Um euch die Chance auf zwei der limitierten Plätze für die exklusive Preview von Borderlands zu sichern,

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.



Die Gewinner:innen werden von uns bis zum 16.08.2024 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.