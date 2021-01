Böser Baby Yoda in The Boys: Fan-Bild verwirklicht schlimmsten Alptraum

Der Star Wars-Liebling Baby Yoda hat definitiv düstere Charakterzüge. Die Amazon-Serie The Boys bringt sie jetzt zum Vorschein. Seht hier das alptraumhafte Fan-Bild.

Steckt in Baby Yoda ein kleiner Homelander? Der böse Baby Yoda war lange gar nicht so abwegig. Dass sich hinter der runzlig-grünen Knuddelfassade ein rücksichtsloser Tyrann mit Superkräften verbirgt, wurde gerade in der vergangenen Staffel 2 von The Mandalorian zur Alptraum-Vorstellung vieler Fans.

Ein Fan-Account von Amazons The Boys spielt jetzt mit unseren Gefühlen. Nun sind die Superhelden-Serie und ihre Zuschauenden bekannt für ihren düsteren Humor. Aber das hier geht wirklich zu weit.

Star Wars-Liebling in The Boys: Böser Baby Yoda mit Laser-Augen

Diese Montage sieht aus, als wäre sie direkt unseren Alpträumen entsprungen. Die gärten in uns, als - Spoiler - in Staffel 2 von The Mandalorian Baby Yoda ohne mit den nicht vorhandenen Wimpern zu zucken, ein wertvolles Froschei nach dem anderen wegmampfte. Der Star Wars-Liebling hat definitiv düstere Charakterzüge. Aber böse ist er natürlich nicht.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Post stammt vom 4. Dezember, erst kürzlich aber entdeckte ihn der offizielle The Boys-Account und zeigte ihn bei Twitter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Okay, wer war das?

Irre The Boys-Szene: Was passiert da mit Baby Yoda?

Das Bild zeigt Baby Yoda in der wilden Umgebung von The Boys, in der es die The Mandalorian-Figuren keine halbe Stunde aushalten würden. Die Szene, in die der Star Wars-Charakter verpflanzt wurde, trägt sich in Staffel 1 von The Boys zu.

Offiziell: Ihr dürft Baby Yoda weiterhin Baby Yoda nennen

Die Serienfigur Billy Butcher benutzt bei einer Flucht ein Superheldenbaby als Laser-Waffe. Das Baby schießt Laserstrahlen aus den Kulleraugen, wenn es dazu angeregt wird. In Sekundenschnelle filetiert es damit zwei Feinde. Seht hier die Szene im Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der ernste Hintergrund des Memes: Auch in The Mandalorian sollen die unendlichen Kräfte von Baby Yoda zweckentfremdet werden. Arglose Superbabys haben es nicht leicht, egal ob in The Boys oder in The Mandalorian.

Warum The Boys so beliebt ist, prüfen wir im Moviepilot-Podcast

Im Streamgestöber diskutieren Jenny und Andrea, warum The Boys die bestbewertete Superhelden-Serie bei Moviepilot ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir stellen fest, dass The Boys genau zur richtigen Zeit kommt und sowohl Superhelden-Fans als auch -Gegner abholt, wir besprechen die besten Figuren und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.