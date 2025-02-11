"Es war der Höhepunkt meines Orientierungs- und Kompassverlusts": Brad Pitt ist nicht besonders stolz auf einen der schlechtesten Filme seiner Karriere

In seiner Schauspielkarriere kann Brad Pitt auf viele Höhepunkte zurückschauen. Ein Film aus den 90ern, den er als gescheitert ansieht, hat ihn aber in eine Krise gestürzt.

In der heutigen Hollywood-Landschaft zählt Brad Pitt immer noch zu den größten Stars. Die meisten seiner Fans dürften Schwierigkeiten haben, die besten Filme aus seiner Karriere auf eine niedrige Zahl einzugrenzen. Pitts Laufbahn besteht aber nicht nur aus krönenden Erfolgen. Der Star selbst hat in einem älteren Interview über einen persönlichen Tiefpunkt gesprochen, der ihn in eine Krise gestürzt hat.

Rendezvous mit Joe Black ist ein dunkler Moment in Brad Pitts Karriere

In den 90er-Jahren war die Rollenwahl des Stars noch nicht so souverän und durchgeplant wie später. Dadurch wirkte Pitt neben Hits wie David Finchers Sieben auch in Filmen wie Rendezvous mit Joe Black mit. In dem dreistündigen Fantasy-Drama spielt er den Tod in Menschengestalt, der den sterbenden Milliardär William "Bill" Parrish (Anthony Hopkins) besucht. Während er diesen ins Jenseits holen will, erkundet er gleichzeitig die Welt der Lebenden.

An den Kinokassen wurde der 90 Millionen Dollar teure Film mit gut 142 Millionen Dollar Einspielergebnis kein Erfolg. Im Interview mit Entertainment Weekly von 2011 blickt Pitt reuevoll auf seine Leistung in Rendezvous mit Joe Black zurück:

Das war der Höhepunkt meines ... Orientierungs- und Kompassverlusts. [...] Mr. Hopkins ist einer der Großen, wirklich freundlich und großzügig – einer von denen, von denen ich viele Notizen mitnehme. Aber ich habe darauf beharrt. Ich habe es vermasselt. Ich hätte gar nicht dort sein sollen. Ich hätte zurücktreten sollen. Ich habe das Teil einfach nicht geknackt.

Ich dachte: 'Vielleicht steckt etwas darin, einfach nur dabei zu sein.' Da hätte jemand einen besseren Job machen können. Weil Tony es nicht vermasselt hat. Tony hat abgeliefert.

Nach Rendezvous mit Joe Black war Pitt als Hauptdarsteller in Finchers Fight Club zu sehen. Auch wenn der Film an den Kinokassen zuerst floppte, wurde er später zum absoluten Kultfilm. Für den Star folgten in den Jahren danach weitere gefeierte Rollen in Filmen wie Snatch, Ocean's Eleven und Troja, die Pitt zum Kinokassen-Erfolgsgarant machten.

Wo kann man Rendezvous mit Joe Black schauen?

Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, braucht ihr nur ein Abo bei Joyn oder bei Magenta TV. Hier könnt ihr das umstrittene 3-Stunden-Epos mit Brad Pitt gerade in der Streaming-Flat schauen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form auch bei unserer internationalen Schwesternseite SensaCine erschienen, und bei Moviepilot erstmals im Februar 2025.