Brad Pitt verhinderte Schlägerei zwischen Shia LaBeouf und Clint Eastwoods Sohn: "Er soll sich verpissen"

Brad Pitt führt in Herz aus Stahl einen blutigen Krieg gegen Nazi-Deutschland. Am Filmset musste er allerdings schlichten, als sich Shia LaBeouf und Scott Eastwood zankten.

Der grobschlächtige Veteran Don Collier im Kriegsfilm Herz aus Stahl ist eine von Brad Pitts hartgesottensten Rollen. Beim Dreh des Films bewies er allerdings seine diplomatische Natur und musste eine Schlägerei verhindern. Das erzählt zumindest Clint Eastwoods Sohn und Pitts Co-Star Scott Eastwood, der sich um ein Haar mit seinem Kollegen Shia LaBeouf geprügelt hätte.

Brad Pitt musste Schlägerei wegen Kautabak verhindern

Gegenüber GQ berichtete Eastwood:

Wir gerieten fast in einen Faustkampf. Ich spielte eine Szene mit Brad Pitt und kaute Tabak. [Shia] spielte nicht mal mit, aber er war im [Method-Acting-Modus] und sagte mir dann, ich soll keinen Tabak auf seinen Panzer spucken. Er verlangte, dass ich ihn saubermache. Ich sagte ihm, er soll sich verpissen. Am Ende musste Brad Pitt dazwischen gehen.

Eastwood bezeichnetet LaBeouf in demselben Gespräch auch als "Nervensäge", die ihre "eigene Karriere versaut". Die Animositäten scheinen sich dank Pitts beherztem Eingreifen aber schnell wieder gelegt zu haben. Kurze Zeit später erklärte Eastwood gegenüber Extra TV : "Wir waren einfach ein paar Typen unter extremen Umständen [und] mit viel Testosteron, da gibt es schon mal Zwist."

LaBeoufs Verhalten am Set erregte auch an anderen Stellen Aufsehen. Er wollte offenbar so stark eins mit seiner Rolle werden, dass er sich das Gesicht aufschnitt. Als er sich vier Monate lang nicht wusch, sprach Brad Pitt mit ihm ein ernstes Wörtchen.





Herz aus Stahl entwickelte sich 2014 sowohl an den Kinokassen wie bei den Kritiker:innen zum Erfolg. Ob Shia LaBeoufs unkonventionelles Set-Verhalten daran einen entscheidenden Anteil hatte, sei dahingestellt. Brad Pitt hat sich mit seiner Doppelrolle als Darsteller und Schlichter in jedem Fall Respekt verdient.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.