Brandneue Serienkiller-Serie bei Netflix lässt sogar The Madness hinter sich: Ihr könnt sie an einem Nachmittag schauen

Wer Bock auf Netflix und Serienkiller-Serie hat, kann sich die Zeit mit dem Crime-Thriller 1992 um die Ohren schlagen, der derzeit in den Streaming-Charts platziert ist.

Die neu hinzugefügte Netflix-Miniserie 1992 aus Spanien belegt aktuell Platz 3 in den Serien-Charts des Streaming-Dienstes. In nur sechs Folgen und etwas über vier Stunden könnt ihr darin eine abgeschlossene Serienkillerserie erleben.

Verwechselt das Format aber nicht mit der gleichnamigen italienischen Politserie 1992 - Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Die findet ihr mit drei Staffeln in der Arte-Mediathek.

1992: Spanische Serienkiller-Jagd auf Netflix

In 1992 nimmt die Witwe Amparo (Marian Alvárez), nachdem ihr Mann bei einer mysteriösen Explosion ums Leben kam, eigenhändig Ermittlungen auf. Dabei erhält sie Unterstützung vom ehemaligen Polizisten Richi (Fernando Valdivielso) mit Alkoholproblem. Gemeinsam finden sie heraus, dass ein Serienkiller sein Unwesen treibt, der eine Verbindung zur 1992er Weltausstellung in Sevilla hat und Puppen des Maskottchens Curro am Tatort hinterlässt.

Serienschöpfer Jorge Guerricaechevarría und Regisseur Álex de la Iglesia verbergen sich hinter dem Netflix-Format, das nicht auf wahren Begebenheiten basiert. Der einzige Bezug zur Realität ist die Expo 92 , die damals tatsächlich mit dem Curro-Maskottchen in Spanien stattfand. Ein zündelnder Serienkiller war damals aber nicht am Werk.



