Breaking Bad 2.0: Neue Bryan Cranston-Serie lässt Walter White wieder aufleben

Für die meisten wird Bryan Cranston wohl auf ewig Walter White aus Breaking Bad bleiben. Nach dem Ende der ikonischen Serie widmete der Schauspieler sich vorrangig Spielfilmen und war nur in Sneaky Pete in einer nennenswerten Drama-Serie zu sehen. Das ändert sich jetzt.

Heute, am 18. Januar 2021, startet der Serien-Thriller Your Honor bei Sky * und wird mit seinen 10 Episoden wöchentlich jeden Montag gezeigt. Dass Bryan Cranstons neue Serienfigur hier den Geist von Walter White in sich trägt, dürfte kein Zufall sein.

Wie in Breaking Bad: Your Honor stößt euch radikal in moralische Abgründe

Bryan Cranston spielt in Your Honor den Richter Michael Desiato aus New Orleans. Dessen bislang unfehlbare Moral gerät ins Wanken, als sein Sohn Fahrerflucht begeht, nachdem er bei einem Unfall einen Motorradfahrer getötet hat.

Verschafft euch im Trailer einen Eindruck von Your Honor:

Your Honor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zunächst will der Richter, dass sein Sohn Adam (Hunter Doohan) sich der Polizei stellt. Als er auf der Wache allerdings herausfindet, dass das Unfallopfer der Spross von Gangsterboss Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) war, überlegt er es sich anders. Denn nun geht es nicht länger um Adams Freiheit, sondern sein Leben. Doch wie weit würde der Vater gehen, um seinen Sohn zu beschützen?

Your Honor ist nach Hits wie Homeland, In Treatment und Hostages schon die nächste Serie aus Israel, die ein US-Remake erhält. Pate stand diesmal die israelischen Serie Your Honor aus dem Jahr 2017.

Die Neu-Besetzung mit Bryan Cranston, den immer noch die Aura von Walter White umgibt, passt hier wie die Faust aufs Auge. Als Star mit Allerweltsgesicht ist er für den Grenzgang zwischen Normalo und Übergeschnapptem wie geschaffen. Schon ein zuckender Gesichtsmuskel, der auf ein schier unlösbares Problem reagiert, transportiert bei ihm enorme Emotionen.

Bryan Cranston und die Moral: Was Your Honor und Breaking Bad verbindet

Der doppeldeutige Serien-Titel Your Honor bezeichnet als Ansprachen nicht nur einen Richter ("Euer Ehren"), sondern lässt sich auch ganz buchstäblich als "deine Ehre" übersetzen. Das ist eine Grauzone zwischen beruflichem Vorbild und fehlbarer Menschlichkeit, die die Serie voll auslotet.

© Showtime Breaking Bad-Star Bryan Cranston in Your Honor

Dass Bryan Cranston seine Ehre langsam entgleitet, dürfte Breaking Bad-Fans bekannt vorkommen. Schließlich beschrieb schon die titelgebende englische Redewendung "to break bad" die Aufgabe moralischer und sozialer Normen, um ohne Rücksicht auf Ethik und Gesetz seinen eigenen Weg zu gehen. Walter White hat das in 5 Staffeln beeindruckend durchexerziert, Richter Michael Desiato eifert ihm nun nach.



Wie Walter White verrät auch Bryan Cranstons neue Figur ihre Ideale zunächst, um der eigenen Familie zu helfen. Doch wo der Chemie-Lehrer seine Kenntnisse als Meth-Koch missbrauchte, wirkt die Fallhöhe des Richters noch höher: Mit allen ihm zur Verfügung stehenden Einblicken in Prozesse und Gesetze konstruiert er plötzlich Alibis und beseitigt Beweise.

© Showtime Your Honor: Euer Ehren Walter White?

Das ist umso erschütternder, weil Your Honor uns zeigt, wie sehr Bryan Cranstons Richter eigentlich an Recht und Gerechtigkeit glaubt: Statt sich auf das Wort eines Polizisten zu verlassen, überprüft er zum Beispiel eigenhändig einen Tathergang zugunsten eines Angeklagten. Doch dem im eigenen Privatleben angestoßenen Sog aus Lügen und Betrug kann er so schnell nicht mehr entkommen.

Dieser unausweichliche Abwärtstrend macht zwar einerseits den Reiz der Serien aus, kann beim Zuschauen andererseits auf Dauer (und ohne Lichtblick) aber auch etwas zermürben.

Keine reine Walter White-Kopie: Was Your Honor und Breaking Bad unterscheidet

Auch wenn Your Honor und Breaking Bad den moralischen Verfall ihrer Hauptfigur gemeinsam haben, sind sie natürlich nicht dieselbe Serie. Das zeigt sich nicht nur bildlich in den unterschiedlichen Schauplätzen (sonniges Albuquerque vs. graues New Orleans), sondern vor allem auch im unterschiedlichen Tonfall der Serien.

Wo Breaking Bad einen Humor mitbrachte, der Drama und Witz zu einer unvergesslichen Mischung verschmolz, ist Your Honor ein astreines Thriller-Drama voller Ernst: düster, mitunter ziemlich trist, aber spannend.

© Showtime Your Honor: Fahrerflucht des Richter-Sohnes

Wenn Bryan Cranston sich in seinen Vertuschungsversuchen verstrickt, ist das ungemein nervenaufreibend, aber ganz bestimmt nicht lustig. Auch der Unfall, der gleich zu Anfang die Geschehnisse lostritt, schockiert in seiner Inszenierung. Und das ist eine wichtige Voraussetzung für das Dranbleiben.

Klar sollte sein: In ein paar Folgen kann Bryan Cranstons Michael Desiato natürlich nicht sofort die gleiche Rücksichtslosigkeit aufbieten, die Walter White nach 5 Staffeln Breaking Bad mitbrachte. Der Richter erkennt durchaus, welche Probleme er durch seine Taten anderen unschuldigen Parteien beschert, und versucht, diesen Schaden wiedergutzumachen.

© Showtime Your Honor: Vater und Sohn als Breaking Bad-Nachfolger

Trotzdem bleibt nach dem Einstieg in die Serie Your Honor die Gewissheit: Wir fiebern hier mit einem Menschen mit, von dem wir wissen, dass er etwas Falsches tut. Egal, wie gut die Gründe dafür sein mögen.

Diese moralische Ambivalenz hat uns in der Vergangenheit Figuren wie Walter White und Dexter Morgan beschert. Solche Höhen bis ins letzte Detail ausgefeilter Charaktere erreicht Your Honor zwar bisher noch nicht, aber spannende Serien-Unterhaltung für Breaking Bad- und Bryan Cranston-Fans bietet die Serie allemal.

Dieser Serien-Check basiert auf den ersten 5 Episoden der 10-teiligen ersten Staffel von Your Honor.

Interessiert ihr euch als Breaking-Bad-Fans für Bryan Cranstons neusten Absturz in Your Honor?