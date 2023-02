Breaking Bad 2.0: Walter White-Star kehrt in packender Thriller-Serie zurück, die moralische Abgründe aufreißt

Bryan Cranston ruft in der Serie Your Honor Breaking Bad-Erinnerungen wach. Die Thriller-Serie startet nun in ihre 2. Staffel und stellt die Frage: Hätte Walter White geläutert werden können?

Breaking Bad-Star Bryan Cranston kehrt am 3. Februar 2023 bei Paramount+ in der 2. Staffel seiner neuen Thriller-Serie Your Honor zurück. Das düstere US-Remake einer israelischen Serie (die auch in Deutschland als Euer Ehren neu aufgelegt wurde) stürzte ihn als Richter in einen schier unmöglichen moralischen Zwiespalt. In Season 2 bekommt sein tiefer Fall nun einen neuen Dreh.

Your Honor: Die ideale Breaking Bad-Ergänzung mit Bryan Cranston

In der 1. Staffel von Your Honor lernen wir den vom Gesetz vollkommen überzeugten Richter Michael Desiato (Bryan Cranston) kennen, der für seine gerechten Urteile bekannt ist. Doch nachdem sein Sohn Adam (Wednesday-Star Hunter Doohan) Fahrerflucht begeht und das Todesopfer sich als Spross des lokalen Mafia-Bosses Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) herausstellt, beginnt seine Vorstellung von Ehre aufzuweichen. Um sein Kind zu schützen, verstrickt der Richter sich in illegale Aktivitäten und durchläuft zunehmend eine Wandlung zum Schlechten. Willkommen bei Breaking Bad 2.0.

Schaut den Staffel 2-Trailer zu Your Honor mit Breaking Bad-Star Bryan Cranston

Your Honor - S02 Trailer (English) HD

Nach einem dramatischen Staffelfinale ließ Your Honor von Peter Moffat sich zwei Jahre Zeit, um mit der 2. Staffel auf die Bildschirme zurückzukehren. Die wöchentlich bei Paramount+ gezeigten 10 neuen Folgen werden die Serie jetzt abschließen.

Zum Auftakt der Serien-Rückkehr finden wir Bryan Cranstons Richter Michael Desiato in einer deutlich veränderten Position wieder: nicht nur mit einem stattlichen Rauschebart, von dem Walter White nur hätte träumen können, sondern auch im Gefängnis und als gebrochener Mann. Als sich ihm die Gelegenheit bietet, das Vergangene zumindest teilweise wiedergutzumachen, muss er sich die Frage stellen: Will er überhaupt Vergebung erlangen?

Your Honor und Breaking Bad ergänzen sich auf befriedigende Weise

Während die 1. Staffel Your Honor uns, parallel zu Walter Whites Entwicklung in Breaking Bad, den tiefen Fall ihrer Hauptfigur zeigte, knüpft die 2. Staffel auf andere Weise an die Kultserie an. Nämlich, indem sie die Frage stellt, ob ihre Hauptfigur sich von dem Erlebten erholen kann. Das ist etwas, was Walter White nach seinem Breaking Bad-Abstieg nicht vergönnt war.

Showtime Bryan Cranston in Your Honor, Staffel 2

Selbst hinter seinem neuen Bart bleibt dabei in Bryan Cranstons ausdrucksstarker Mimik nicht verborgen, welchen Kampf er mit sich austrägt. Und dieser Tanz auf der Grenze des moralisch Richtigen ist eine spannende Serien-Reise ins Innere, die es lohnt, mitzuerleben. Nicht nur für Breaking Bad-Fans.

Podcast: Die 20 besten Serien im Februar inklusive Your Honor

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie das neueste The Walking Dead-Spin-off und die heißerwartete Adaption des deutschen Sci-Fi-Romans Der Schwarm.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.