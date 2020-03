Breaking Bad-Liebling: Neue Better Call Saul-Folge protzt mit Hanks Rückkehr

Hank Schrader aus Breaking Bad feiert sein Comeback in Better Call Saul bereits mit der kommenden Folge. Der Showrunner verspricht: Der Auftritt der Figur wird denkwürdig.

Das Serien-Prequel Better Call Saul ist letzte Woche in seine 5. Staffel gestartet und hält morgen ein besonderes Highlight bereit. Wie wir schon seit einer Weile wissen, erscheint der DEA-Ermittler Hank Schrader aus Breaking Bad auch hier auf der Bildfläche - nun ist es so weit. Damit beschert uns das Spin-off zweifellos eines der bislang aufregendsten Figuren-Comebacks.

Showrunner Peter Gould sprach mit TV Line über die Rückkehr von Darsteller Dean Norris, die uns bereits in der kommenden Episode mit dem Originaltitel The Guy for This erwartet. Dabei verrät er, dass der Star in mindestens zwei Folgen eine ziemlich große Rolle spielen wird.

Mehr zu Better Call Saul: Star verspricht brutales Finale

Hank Schraders Comeback: Ein Highlight für alle Breaking Bad-Fans

Wie Gould im Gespräch erzählt, musste erst ein passender Moment für Hank Schraders Einsatz in Better Call Saul gefunden werden und eben dieser ist jetzt gekommen. Wir treffen auf einen vergleichsweise frischen Hank, dem die spektakuläre Jagd auf seinen Schwippschwager Walter White noch nicht den Verstand geraubt hat.

© AMC Breaking Bad: Hank gegen Walter

Zum Glück für alle Fans wird Dean Norris keineswegs mit einer Gastrolle abgespeist. Vielmehr offenbart Gould, dass Schrader in mindestens zwei Folgen - genauer gesagt Episode 3 und 4 der 5. Staffel - einen wichtigen Part einnimmt:

Ein Cameo ist eine Sache, an der wir bislang nie interessiert waren, denn ich habe Angst, dass einen das aus dem Geschehen wirft, wenn bekannte Figuren nur für ein paar Zeilen wieder auftauchen. [...] In Folge 4 kommt noch mehr. Ihr werdet Hank und Gomez in Action sehen. Sie sind einfach großartig.

Steve Gomez (Steven Michael Quezada) ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht aus Breaking Bad. Bei ihm handelt es sich um Hanks Kollege bei der Drogenvollzugsbehörde in Albuquerque, zudem sind die beiden Ermittler auch privat gut befreundet.

Wir dürfen also gespannt sein, wie das Duo in Better Call Saul gegen die Drogenkriminalität vorgeht. Die Handlung von Breaking Bad haben wohlgemerkt beide Charaktere nicht überlebt.

Die neue Better Call Saul-Folge steht in Deutschland ab dem 3. März 2020 bei Netflix als Stream bereit.

Was erwartet ihr von Hank Schraders Rückkehr in Better Call Saul?