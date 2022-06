Breaking Bad ohne Ende: Unter einer Bedingung sind nach Better Call Saul noch mehr Spin-offs möglich

Das Breaking Spin-off Better Call Saul steht vor dem großen Finale. Dem AMC-Senderchef nach könnte es sofort mit der nächsten Serie weitergehen. Unter einer Bedingung.

Fans fiebern dem Better Call Saul-Finale entgegen. Das Spin-off um Winkeladvokat Jimmy McGill (Bob Odenkirk) und seine Kollegin Kim Wexler (Rhea Seehorn) erfreut sich ebenso großer Beliebtheit wie die Mutterserie Breaking Bad. Da würden weitere Spin-offs niemanden überraschen. Und die wird es geben. Unter einer Bedingung.

Nach Better Call Saul: Mehr Breaking Bad-Spin-offs sind von einer Sache abhängig

Das erkärte jetzt AMC-Chef Dan McDermott gegenüber Variety . Seiner Einschätzung nach hängt alles an den Serien-Schöpfern Vince Gilligan und Peter Gould.

Wenn ich Vince und Peter irgendwie ermuntern könnte, mit diesem Universum weiterzumachen, würde ich es tun. Die Tür ist immer offen. Und ich sehne mich nach dem Tag, an dem Vince, Peter oder unsere Freunde bei Sony anrufen und sagen: "Hey, wir haben eine weitere Serie!"

Weitere Spin-offs steht also nur der kreative Wille entgegen. Gilligan und Gould wollen sich offenbar aber erst einmal vom Franchise entfernen (via Deadline ). Mögliche Erweiterung gäbe es viele. So könnte Kim Wexler ihre eigene Serie bekommen.

Wann kommt das Finale von Better Call Saul zu Netflix?

Bevor solche Zukunftspläne umgesetzt werden, geht aber zunächst einmal Better Call Saul endgültig zu Ende. Ab dem 12. Juli 2022 laufen die letzten 6 Folgen der 6. Staffel bei Netflix an. Die finale Episode kommt voraussichtlich am 16. August 2022.

Breaking Bad im Podcast: Ist die Serie immer noch eine der besten?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.



Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.



