Geheimtipp für Better Call Saul-Fans: Hier versteckt sich eine kostenlose Bonus-Episode mit ganz viel Breaking Bad-Nostalgie

Wer die Wartezeit bis zur zweiten Hälfte der 6. Staffel Better Call Saul bei Netflix schwer ertragen kann, tröstet sich mit einer tollen Bonus-Folge, die auch Breaking Bad-Fans interessieren dürfte.

Die 6. Staffel Better Call Saul legt bei Netflix aktuell eine Pause ein, bevor das Breaking Bad-Spin-off im Juli in sein wahres Finale startet. Wer bis dahin nicht ganz ohne zwielichtigen Gesetzes-Beistand auskommen will, findet hier Abhilfe in Form einer witzigen Bonus-Episode, die uns unseren Lieblingsanwalt auf völlig neue Weise präsentiert.



Better Call Sauls Zusatzfolge macht Jimmy McGill zum "echten" Kriminellen

Bei der zusätzlichen Folge zu Better Call Saul handelt es sich um eine fiktive TV-Dokumentation zu den kriminellen Machenschaften von Jimmy McGill aka Saul Goodman (Bob Odenkirk). Sie fügt sich ins Format der (wirklich existierenden) Doku-Serie American Greed ein, die in den USA traditionell Finanzverbrechen und andere Betrügereien einzelner Missetäter aufarbeitet. Nun hat sich auch der fiktive Saul Goodman seinen Platz in dem realen Format verdient und bei YouTube kann man die Folge anschauen.

Schaut euch hier die Better Call Saul-Bonusfolge an:

Als 10-minütige True-Crime-Mockumentary bedient sich der Better Call Saul-Zusatz voll der Machart gängiger amerikanischer Kriminal-Dokus: mit verschwommen nachgestellten Szenen, Analyse von Sauls Vorgehen (Geheimwaffe: Mund), gezeichneten Illustrationen des Geschehens sowie Interviews mit Betroffenen.

Besonders köstlich ist hier der Auftritt von Betsy (Julie Ann Emery) und Craig (Jeremy Shamos) Kettleman (bei Minute 3:50). Das unausstehliche Paar aus Better Call Saul kennen wir schließlich nur allzu gut als "Opfer" von Jimmys Anwaltstricks.

Breaking Bad-Verbindung: Better Call Sauls Doku-Folge arbeitet Jimmys gesamte Geschichte auf

Die Doku-Episode zu James McGill aka Saul Goodman erschien bereits zum Start der 6. Staffel Better Call Saul. Doch sie eignet sich ideal als Brückenschlag zu Breaking Bad. Denn der Spin-off-Serie steht der Anschluss an die Mutter-Serie in den finalen 6 Folgen der 6. Staffel erst noch bevor. Damit ist die Zusammenfassung von Jimmys Leben zugleich ein Verweis auf Kommendes.

© AMC Better Call Saul: Jimmy McGill hat noch viel vor

Denn in der Bonus-Folge beschreiben juristische Kollegen wie Rick Schweikart (Dennis Boutsikaris) Jimmys Charakter und Aufstieg zum kriminellen Star-Anwalt. Wenn dabei Namen wie Kim Wexler (Rhea Seehorn) und sogar Heisenberg aka Walter White (Bryan Cranston) fallen, wird mehr als deutlich, welche Lücken zwischen Better Call Saul und Breaking Bad im Finale noch geschlossen werden müssen.

Zumindest eine gewaltige Breaking Bad-Rückkehr ist für die 2. Hälfte der finalen Season bereits bestätigt. Die 6. Staffel Better Call Saul geht am 12. Juli 2022 bei Netflix weiter.

Breaking Bad im Podcast: Ist die Serie immer noch eine der besten?

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale stürzen wir uns im Moviepilot-Podcast Streamgestöber in die extrem beliebte Serie um den Chemielehrer Walter White, der zum gefürchteten Drogenboss wird.



Neben Erfolgsfaktoren und den unvergesslichsten Szenen sprechen wir im zweiten Teil auch über Serien, die nach Breaking Bad erschienen sind und an den Hit erinnern.

