Krasse Verwandlung für Meisterregisseur: Die Mumie-Star ist kaum wiederzuerkennen

Darren Aronofsky meldet sich dieses Jahr in Venedig mit einem neuen Film zurück. The Whale verspricht ein weiterer filmischer Albtraum des Black Swan-Regisseurs zu werden.

Fünf Jahre sind vergangenen, seitdem der polarisierende mother! von Darren Aronofsky in den Kinos zu sehen war. Nun meldet sich der gefeierte Regisseur hinter Meisterwerken wie Requiem for a Dream und Black Swan mit einem neuen Film auf der großen Leinwand zurück. Es handelt sich um die Theaterverfilmung The Whale.

Im September feiert The Whale seine Premiere bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig. Aronofsky ist nicht der einzige spannende Name, der mit dem Projekt ein kleines Comeback hinlegen könnte. Auch für Hauptdarsteller Brendan Fraser, bekannt aus Die Mumie, markiert The Whale den größten Film seit längerer Zeit.

The Whale: Erstes Bild von Brendan Fraser aus dem neuen Darren Aronofsky-Film

Mit Filmen und Serien wie No Sudden Move, Trust und Doom Patrol hat Fraser in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er nach wie vor ein großartiger Schauspieler ist. In The Whale spielt er eine komplexe Figur, die sich nach einem Schicksalsschlag in eine Sackgasse manövriert hat und nach einem Ausweg sucht.

© A24 Brendan Fraser in The Whale

Der Protagonist der Geschichte heißt Charlie und lebt allein in einer trostlosen Wohnung. Verzweifelt versucht er, den Kontakt zu seiner 17-jährigen Tochter wiederherzustellen, nachdem er seine Familie verlassen hat, um mit einem Mann zusammenzuleben. Doch dann starb dieser und Charlie entwickelte eine Essstörung aus Trauer und Schuld.

Wie es schon bei mother! der Fall war, scheint Aronofsky The Whale als aufwühlenden Horrortrip zu inszenieren, der hauptsächlich an einem Ort zu spielt. Geschrieben wurde der Film von Samuel D. Hunter, aus dessen Feder auch das gleichnamige Theaterstück stammt. Ein deutscher Kinostart steht leider noch nicht fest.

