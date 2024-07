Bridgerton-Ersatz kehrt schon in wenigen Wochen bei Netflix zurück: Absolutes Gefühlschaos im Trailer für Staffel 4

Gabriel oder Alfie? Diese Frage beschäftigt Emily in Paris auch in der 4. Staffel, wie der neue Trailer zeigt. Nicht nur Bridgerton-Fans sollten der Netflix-Serie eine Chance geben.

Eine neue Staffel von Emily in Paris – das ist, als würdest du eines Tages neben einer Wagenladung quietschbunter Makronen aufwachen. Nicht sonderlich nahrhaft, aber unglaublich lecker!

Schon kommenden Monat kehrt die köstliche Netflix-Serie mit Lily Collins (MaXXXine) mit dem ersten Teil der 4. Staffel zurück. Und wer dachte, dass die hibbelige Influencerin es diesmal mit den großen Fragen des Lebens zu tun bekommt, wird glücklicherweise eines Besseren belehrt. Schon der Trailer gibt das Credo aus: "Heiße Männer überall!"

Schaut euch den deutschen Trailer für Emily in Paris Staffel 4 an:

Emily in Paris - S04 Teil 1 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Serie ist der perfekte Bridgerton-Ersatz

Wobei die "heißen" Männer in der Serie von Sex and the City-Schöpfer Darren Star in der Regel zwei Namen tragen. Emily steht seit geraumer Zeit zwischen ihrem französischen Nachbarn und talentierten Koch Gabriel (Lucas Bravo) und dem englischen Bänker Alfie (Lucien Laviscount). In Staffel 3 verkomplizieren einige Verwicklungen die Dreiecksgeschichte (Affären, Hochzeiten, Schwangerschaften, solche Sachen eben), denn jedes Mal, wenn das Glück für Emily zum Greifen nah ist, stellt eine dramatische Entdeckung alles auf den Kopf.

Das ist aber nicht der einzige Reiz an Emily in Paris, der Fans von Bidgerton und vergleichbaren Serien ansprechen sollte. Die Serie strotzt vor sympathischen (v.a. französischen) Nebenfiguren mit eigenen romantischen und professionellen Storys (allen voran Emilys Boss Sylvie). Außerdem glänzt sie mit einigen der absurdesten Kostüme, die man bei diesem oder anderen Streaming-Anbietern zu sehen bekommen kann. Jeder Outfit-Wechel von Lily Collins, jede Handtasche ist eine Grenzerfahrung zwischen Augenschmaus und Fashion-Fauxpas. Was das Gesamtpaket Emily in Paris ziemlich unterhaltsam macht.

Mehr Netflix-News:

Das verändert sich bei Staffel 4 von Emily in Paris

Die letzten beiden Staffeln der Serie starteten jeweils zur Weihnachtszeit, diesmal kehrt Emily im Sommer zurück. Staffel 4 besteht wieder aus 10 Episoden, allerdings werden diese nicht auf einmal veröffentlicht. Am 15. August startet Emily in Paris Staffel 4 Teil 1 bei Netflix und am 12. September folgen die restlichen fünf Folgen.

Die offizielle Synopsis lautet wie folgt:

Nach den dramatischen Ereignissen bei der unglücklichen Hochzeit von Camille und Gabriel ist Emily erschüttert: Sie hat starke Gefühle für zwei Männer, aber jetzt erwartet Gabriel ein Kind mit seiner Ex, und Alfies schlimmste Befürchtungen über sie und Gabriel haben sich bestätigt.

Bei der Arbeit muss Sylvie sich für ihre Ehe einem schwierigen Dilemma aus ihrer Vergangenheit stellen, und das Team der Agence Grateau navigiert durch personelle Umwälzungen. Mindy und die Band bereiten sich auf den Eurovision Song Contest vor, aber als das Geld knapp wird, sind sie gezwungen, sparsam zu sein.

Emilys und Gabriels Chemie ist unbestreitbar, während sie gemeinsam auf einen Michelin-Stern hinarbeiten, aber zwei große Geheimnisse drohen, alles zu zerstören, wovon sie geträumt haben.