Netflix: Diese 69 neuen Serien-Staffeln erwarten euch 2024

Bei Netflix starten 2024 zahlreiche neue Staffeln eurer Lieblingsserien wie Sandman, Cobra Kai und The Umbrella Academy. Wann euch welche Staffeln beim Streaming-Dienst erwarten, erfahrt ihr in der Übersicht.

Mit 165 (!) neuen Serien und zudem 81 neuen Staffeln brachte Netflix im Jahr 2023 wieder selbst die erfahrensten Serien-Binger an ihre Grenzen. Das ändert sich auch 2024 nicht. Neben über 100 neuen Original-Serien aus aller Welt bringt der Streaming-Gigant auch die Fortsetzungen einiger Lieblingsserien an den Start.

Nicht nur kommen 2024 gefeierte Netflix-Hits wie Bridgerton, Heartstopper und Arcane mit frischen Folgen zurück. Unter anderem erwarten uns mit den neuen Staffeln von Cobra Kai, Vikings: Valhalla und Sweet Tooth auch einige Serien-Abschiede.

Welche Netflix-Serien werden 2024 fortgesetzt? Nachfolgend findet ihr eine Übersicht, aller Original-Serien des Streaming-Diensts, die euch im nächsten Jahr mit neuen Staffel überraschen wollen und deren Fortsetzung bereits bestätigt ist. Dokumentarserien und Reality-Shows haben wir bei dieser Übersicht vernachlässigt.

Neue Staffeln im Januar 2024 bei Netflix

Sonic Prime, Staffel 3 (Finale) - Start: 11. Januar



Gyeongseong Creatures, Staffel Teil 2 - Start: Januar

Neue Staffeln im März 2024 bei Netflix

DI4RIES, Staffel 2 Teil 2 - Start: März

Neue Staffeln im November 2024 bei Netflix

Arcane, Staffel 2 - Start: November



Neue Staffeln 2024 bei Netflix - ohne Startdatum

Warum fehlen einige Netflix-Serien in der Übersicht? Die Nachwehen des Hollywood-Streiks sind in kommenden Jahr zu spüren. Heiß erwartete Serien-Fortsetzungen wie Stranger Things, The Witcher, One Piece und Wednesday konnten nicht rechtzeitig gedreht werden und kehren nun erst 2025 mit neuen Staffeln zurück.



Natürlich kann es vorkommen, dass einige Fortsetzungen länger als geplant auf sich warten lassen oder Serien trotz Verlängerung wieder abgesetzt werden. Auch überrascht uns Netflix manchmal mit bereits abgedrehten Staffeln, die vorher nicht groß angekündigt wurden. Daher halten wir diese Übersicht für euch auf dem neuesten Stand und ergänzen sie immer wieder.



An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

