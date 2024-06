Bridgerton kann in Staffel 3 Teil 2 noch besser werden ‒ denn ein Geheimnis könnte alles verändern

Bridgerton hat uns mit dem 1. Teil von Staffel 3 auf Netflix erreicht und eine Saat ausgesät, die in Teil 2 der Hit-Serie geerntet werden könnte ‒ und diesem zu neuen Höhen verhelfen.

Bridgerton ist mit den ersten vier Folgen von Staffel 3 auf Netflix zurückgekehrt und hat Penelope Featherington (Nicola Coughlan) endlich mit ihrem langjährigen besten Freund und Schwarm Colin Bridgerton (Luke Newton) zusammengebracht. Nach 2 Staffeln schmachtender Blicke und 16 Folgen Herzschmerz gönnen wir Pen ihr Liebesglück von ganzem Herzen.

Nachdem diese romantische, aber doch erwartbare Entwicklung in Teil 1 des Netflix-Hits etabliert wurde, hat Bridgerton erst die Chance, richtig spannend zu werden. Denn auch wenn sich Penelope und Colin nun füreinander entschieden haben und ein Heiratsantrag im Raum steht, ist ihre Hochzeit noch längst nicht besiegelt. Was dem Happy End noch einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist Pens geheime Identität als Lady Whistledown, die in Teil 2 von Staffel 3 droht, endgültig aufzufliegen.

Penelopes Geheimnis um Lady Whistledown könnte Staffel 3 Teil 2 von Bridgerton gehörig einheizen

Erinnern wir uns an den Beginn von Staffel 3, ließ Colin noch großspurig verlauten, dass er Lady Whistledown höchstpersönlich zu Fall bringen möchte. Nicht nur hat die mysteriöse Journalistin mit ihren Schriften seine Schwester Eloise (Claudia Jessie) zum Gespött des gesamten Hofes gemacht, auch bekommt Colin in der Klatschpresse in den neuen Folgen ungewollte Aufmerksamkeit.

Penelopes Geheimnis hängt also über den frisch zusammen gefundenen Liebenden wie eine tickende Zeitbombe, die droht, sie so schnell wieder auseinanderzureißen, wie sie zusammengefunden haben. Denn damit diese Beziehung funktionieren kann, muss Pen ihre Karten vor Colin früher oder später offen auf den Tisch legen. Dabei ist schwer vorstellbar, dass er einfach verständnisvoll abnicken wird, dass Pen öffentlich gegen ihn und seine Familie ausgeteilt hat ‒ und auch gegen sich selbst. Hier ist großes Melodrama vorprogrammiert.

Netflix Bringt Lady Whistledown "Polin" noch auseinander?

Gleichzeitig rätselt der gesamte Londoner Hof seit Staffel 1 um die wahre Identität von Lady Whistledown, hinter die bisher nur Eloise blicken konnte. Eloise wiederum steht seit Ende von Staffel 2 mit Pen aus genau diesem Grund auf Kriegsfuß ‒ ein zermürbtes Verhältnis, das in den neuen Folgen sicherlich ebenfalls weiter ergründet wird. Es ist dabei nur eine Frage der Zeit, bis weitere Mitglieder der High Society hinter das Geheimnis kommen.

So konnte Eloise bereits in Teil 1 von Staffel 3 ihren Mund nicht gegenüber Cressida Cowpter (Jessica Madsen) halten, als es um Colins und Penelopes geheimen Dating-Unterricht ging. Man möge sich gar nicht erst vorstellen, was passiert, wenn Eloise aus Wut auf Pen gegenüber Cressida ein weiteres Mal die Diskretion verliert. Denn Cressida wurde in den ersten Folgen von Staffel 3 doch als Pens offizielle Antagonistin angelegt, als beide unbeholfen um Lord Debling (Sam Phillips) buhlten. Könnte sie ihr in Teil 2 noch ein weiteres Mal das Leben schwer machen?

Auch wenn mit dem Fokus auf Lady Whistledown in Teil 2 womöglich zunächst etwas von der von Fans geliebten Bridgerton-Romantik flöten geht, bietet diese doch jede Menge Fläche für Reibung ‒ die über dramatische Streits und Zerwürfnisse dann aber eben auch wieder zu romantischen Versöhnungen führen könnte.

Wann kommt Teil 2 von Bridgerton Staffel 3 auf Netflix?

Wie genau es in Teil 2 von Bridgerton Staffel 3 weitergeht, erfahren wir am 13. Juni 2024, wenn die finalen vier Folgen der Season auf Netflix einziehen.