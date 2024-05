Bridgerton Staffel 3 steuert auf Enttäuschung zu: Teil 2 muss eine Sache dringend ändern

Die 3. Staffel Bridgerton droht eine der unromantischsten Liebesgeschichten der Serie zu werden, wenn sie im 2. Teil ihrer aktuellen Season Colins und Penelopes Geschichte nicht anders anpackt.

Bridgerton ist zurück und das ist für Romantik-Fans weltweit ein Grund zur Freude. Nach zwei Staffeln sehnsuchtsvollen Schmachtens darf Mauerblümchen Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in Staffel 3 endlich aus der Friendzone heraustreten und ihre Gefühle für Colin Bridgerton (Luke Newton) verfolgen. Unerwartet ist allerdings, wie mühelos das in den ersten vier Episoden über die Bühne geht – was sich im zweiten Teil der Season dringend ändern muss.

Die 3. Staffel Bridgerton hat bisher nicht genug Reibung

Nicht nur wegen ihrer geheimen zweiten Identität als Regency-Klatschbase Lady Whistledown hat sich Penelope von Staffel 1 an in die Herzen der Fans gespielt. Sie steckte für die Zuschauenden als Eloise Bridgertons (Claudia Jessie) Freundin zugleich hohe BFF-Ziele und war als mitfühlender Moral-Kompass immer das aufrechteste Mitglied des selbstverliebten Featherington-Clans. Kein Wunder also, dass die Kreativen rund um Serienschöpfer Chris Van Dusen sich dazu entschlossen, uns nicht länger auf Pens romantische Erfüllung warten zu lassen, sondern stattdessen die vierte Buchvorlage von Julia Quinn Romanreihe * zur dritten Staffel des Netflix-Hits zu erheben.

Netflix Bridgerton: Penelope hat sich Staffel 3 verdient

Lange haben wir darauf gewartet, dass Penelope ihrem Entlein-Status entwächst, die gelben Kleider abstreift und ihren geheimen Gefühlen für Colin Bridgerton (Luke Newton) Handlungen folgen lässt. Umso mehr überrascht Staffel 3 jetzt in den ersten vier Folgen mit einem überstürzten Handlungsgalopp. Statt die schon lange schmorende Gefühlswelt der zwei Hauptfiguren noch etwas brodeln zu lassen, geht plötzlich alles ganz schnell:

In Folge 1 beschließt Penelope, zur Not ohne Gefühle zu heiraten .

. In Folge 2 gibt Colin schon freundschaftliche Flirt-Nachhilfe samt Kuss .

. Folge 3 lässt Colin seine Gefühle für die langjährige Freundin erkennen, als ein Konkurrent in Form von Lord Debling (Sam Phillips) auf den Plan tritt.

in Form von Lord Debling (Sam Phillips) auf den Plan tritt. Und Folge 4 führt Penelope und Colin bereits samt Kutschen-Sex und Heiratsantrag zusammen.

Wofür sich Bridgerton sonst 8 Episoden Zeit ließ, wird jetzt in der Hälfte der Zeit gehetzt abgefrühstückt. Durch die Beschleunigung der Gangart läuft alles etwas zu glatt. Nach 16 Folgen kleiner Romantik-Häppchen müssen wir den Hauptgang plötzlich in vier Stunden herunterschlingen. Wir haben gar keine Zeit, uns Pen an der Seite eines Anderen vorzustellen, bevor sie schon in Colins Armen liegt.

Netflix Bridgerton: Colin & Penelope in Staffel 3

Hier verlässt sich die Netflix-Serie zu sehr darauf, dass wir uns schon an die schmachtenden Blicke der vorigen Staffeln erinnern werden. Doch filmische Liebe braucht immer wieder Konflikt, insbesondere in einer seriellen Erzählung. Andernfalls sind wir bald so gelangweilt wie die Königin, die am Anfang keine Lust mehr hat, eine weitere junge Dame zum "Diamanten" der Ballsaison zu krönen. Nachdem Polin so heiß erwartet wurde, läuft Staffel 3 plötzlich Gefahr, die unromantischste (weil: reibungsloseste) Lovestory der Serie zu werden.

Bridgerton muss in Staffel 3 aufpassen, sein Romantik-Muster nicht lustlos abzuarbeiten

Dass Bridgerton sich als Romantik-Serie auf Love Tropes stützt, also "wiederkehrende Muster, Motive oder Themen" in Liebesgeschichten (via Piper ) nutzt, ist an sich nichts Verwerfliches. Schließlich schauen wohl die wenigsten Liebesfilme, um davon überrascht zu werden. Deshalb funktionierte die bekannte Fake-Dating-Prämisse von Daphne und Simon im historischen Kontext von Staffel 1 genauso gut wie das Enemies-to-Lovers-Schema von Kate und Anthony in Season 2.

Staffel 3 von Bridgerton will nun eine klassische Friends-to-Lovers-Erzählung auffahren. Diesmal läuft die Serie allerdings Gefahr, sich zu sehr auf die von anderen Rom-Coms vorbereitete Thematik zu verlassen und sie infolgedessen nicht genug auszuformulieren. Warum Colin langsam erkennen lassen, was er an Penelope hat, wenn ein Kuss und ein Traum ausreichen, um die Gemütswendung in Sekundenschnelle herzustellen? Warum Penelope um einen vegetarischen Lord werben lassen, wenn ihre wahre Liebe schon so nah ist, dass sie ihn auf dem Rocksaum spüren muss?

Netflix Briderton Staffel 3: Polin

"Polin" (Penelope & Colin) wird von Anfang an so sehr als baldige Stammbaum-Erweiterung hingenommen, dass Bridgerton die 3. Staffel lieber mit Zusatzthemen füllt, die das Liebespaar zu überstrahlen drohen. Kate und Anthony bieten gleich in Folge 1 so viel Leidenschaft auf, dass es für die neuen Liebenden schwer ist, da heranzureichen. Außerdem müssen sie sich das Rampenlicht mit Debütantin Francesca Bridgerton teilen, was für den Verlauf von deren zukünftiger Geschichte nachvollziehbare Gründe hat, aber zugleich Zeit in Beschlag nimmt, die eigentlich Polin gehören sollte.

Penelopes und Colins Liebe braucht im 2. Teil der 3. Staffel mehr Raum für Drama

Dass sich Bridgertons neuste Romanze nach der 4. Folge der 3. Staffel schon derart abgeschlossen anfühlt, kommt der Staffelteilung nicht gerade zugute. Viele werden sich nach dem nicht wirklich als Cliffhanger funktionierenden Heiratsantrag sicherlich fragen, was da noch kommen soll. Einzige Hoffnung ist der logische Umkehrschluss, dass die letzten vier Episoden jede Menge Konfliktstoff bereithalten müssen, wenn bisher alles so am Schnürchen lief.

Da wäre zum Beispiel die Frage, ob Colin Penelopes pikantes Geheimnis * entdecken wird, nachdem er schon gedroht hat, Lady Whistledown (unbekannterweise) zu Fall zu bringen. Außerdem steht eine Versöhnung von Penelope und Eloise weiterhin aus, zusammen mit der Frage, wie Eloise nach dem Whistledown-Betrug auf eine Verbindung ihres Bruders mit ihrer einst besten Freundin reagieren wird. Colins Verhalten weist zuletzt darauf hin, dass er nach seinen Reisen ebenfalls ein Geheimnis mit sich herumträgt.

Netflix Bridgerton: Penelope und Colin als Antagonisten in Teil 2 der 3. Staffel?

Potenzielles Drama für eine aufregendere zweite Staffelhälfte gäbe es also reichlich. All das muss jedoch auf die Liebesgeschichte einzahlen, wenn Bridgerton in Staffel 3 die Kurve kriegen und zu alter Stärke zurückfinden will. Denn damit Klatschtante Lady Whistledown wirklich etwas von Wert zu berichten hat, muss dem Ton ein wenig eingeheizt werden. Und damit wir Bridgerton richtig genießen können, braucht das Herz mehr Futter als nur schnell befriedigendes Fastfood. Ein romantisches Menü darf nicht überstürzt werden und muss manchmal noch etwas länger köcheln, um zu echter Würze zu finden.

