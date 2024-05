Die größte Netflix-Änderung von Bridgerton erklärt: Ohne sie wäre Staffel 3 völlig anders

Der Netflix-Hit Bridgerton hat das Geheimnis um Lady Whistledown längst gelüftet und unterscheidet sich dabei stark von der Vorlage. Warum die Änderung ein cleverer Schachzug war, lest ihr hier.

Hochverehrte Leserschaft. Mit diesen Worten bringt die mysteriöse Lady Whistledown die feine Gesellschaft von London zum Erzittern. Während das Rätsel um die wahre Identität der Klatschkolumnistin in der Buchreihe von Julia Quinn lange Zeit ein Geheimnis bleibt, entschied sich die Netflix-Adaption Bridgerton für einen anderen Weg.

Schon am Ende der ersten Staffel erfahren wir, dass Penelope Featherington (Nicola Coughlan) hinter dem Pseudonym Lady Whistledown steckt. In der Vorlage wird dieses Geheimnis jedoch erst in Band 4, Penelopes pikantes Geheimnis *, enthüllt, dessen Geschichte in Bridgerton Staffel 3 verfilmt wird. Aber warum kam es zu dieser Änderung?

Warum enthüllt Bridgerton Lady Whistledown schon in Staffel 1? Der Serienschöpfer hat eine einfache Erklärung

In Bridgerton kommentiert Lady Whistledown das Treiben der feinen Gesellschaft und all ihre Geheimnisse und Skandale mit einer Kolumne, während die Öffentlichkeit keinen Schimmer davon hat, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt.

Netflix Penelope ist Lady Whistledow

Serien wie Gossip Girl, Pretty Little Liars oder auch How I Met Your Mother haben bereits gezeigt, dass es recht ermüdend sein kann, solch ein zentrales Rätsel über viele Jahre und Staffeln ungelöst mitzuschleppen. Daher ist Bridgertons frühe Enthüllung erfrischend.



Allerdings weicht die Serie damit dramatisch von Julia Quinns Romanvorlage ab. Gegenüber Seventeen verriet Serienschöpfer Chris Van Dusen (der ab Staffel 3 nicht mehr involviert ist) seine einfache und nachvollziehbare Erklärung für die Änderung:

Wir wussten, dass ein großer Teil der Zuschauenden die Bücher gelesen hat und ihre Identität bereits aus dem Roman kennt. Jedes Mal, wenn Penelope Featherington auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird es also immer Leute geben, die sie beobachten und wissen, wer sie ist.

Es wäre sicherlich ein großes Risiko gewesen, die Whistledown-Enthüllung für eine spätere Staffel aufzuheben. Solch einem riesigen Buch-Spoiler hätten die wenigsten Zuschauenden mehrere Jahre lang aus dem Weg gehen können. Die Vorlagen-Änderung hat allerdings auch weitreichende Konsequenzen, die Serie und Buchreihe noch stärker trennen.

Netflix' Bridgerton wurde durch die Änderung zu einer besseren Serie – und Penelope zu einer besseren Figur

Da wir als Zuschauende nach Staffel 1 die wahre Identität von Lady Whistledown bereits kennen, rückte Penelope als Charakter viel stärker in den Fokus als in den Büchern. So konnten ganz neue Facetten der Figur erforscht werden, wie Van Dusen im Gespräch mit People verriet: "Plötzlich wird sie lauter, frecher und sichtbarer als je zuvor."

Netflix Die Freundschaf von Eloise und Penelope bekommt neue Facetten

Neben der Liebesgeschichte von Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) gewinnt Staffel 2 durch Eloises (Claudia Jessie) Jagd auf Lady Whistledown an Spannung. Die Freundschaft zwischen Penelope und Eloise sowie deren erschütterndes Zerbrechen verleiht der Serie eine emotionale Komplexität, die es in der Vorlage so nicht gab.

Das Drama rund um Eloise und Penelope sowie das unausweichliche Unheil, das von Anfang an über der aufkeimenden Liebe zwischen Pen und Colin (Luke Newton) schwebt: All das hätten wir nie zu sehen bekommen, hätte die Bridgerton-Serie die große Enthüllung hinausgezögert.

Und noch eine weitere Änderung gegenüber der Vorlage verbesserte Lady Whistledowns Geschichte: Der Charakter der Königin Charlotte (Golda Rosheuvel) existiert in den Büchern nicht. In der Netflix-Serie hingegen erschafft der Konflikt zwischen Regentin und Klatsch-Autorin zusätzliches Spannungspotential, das uns jede Folge um Penelopes Zukunft bangen lässt.

Was passiert nach Bridgerton Staffel 3 mit Lady Whistledown?

Achtung, Buch-Spoiler: Da die Serienadaption Penelopes Liebesgeschichte aus Buch Nr. 4 bereits für Staffel 3 vorgezogen hat, könnte Fans ein gewaltiger Umbruch in der Geschichte erwarten. Denn nicht nur erfahren die Lesenden in Penelopes pikantes Geheimnis von ihrer Nebentätigkeit als Lady Whistledown. Auch dem Rest der feinen Gesellschaft wird ihre wahre Identität enthüllt.

Das hat zur Folge, dass Penelope nach ihrer Enthüllung das Schreiben der Klatschkolumne aufgibt. In den weiteren Büchern spielt Lady Whistledown daher keine Rolle mehr. Ob auch die Netflix-Serie ab Staffel 4 auf sie verzichten muss? Vielleicht wählt die Adaption in den kommenden Folgen (mal wieder) einen anderen Weg, um die Stimme aus dem Off auch weiterhin behalten zu können.

Der zweite Teil von Bridgerton Staffel 3 erscheint am 13. Juni 2024 auf Netflix. Es handelt sich dabei um die letzten vier von insgesamt acht Folgen.

