Bridgerton Staffel 4 kommt 2026: Das neue Poster zeigt den Startschuss einer epischen Lovestory

Bridgerton befeuert mit einem Poster zur kommenden 4. Staffel die Vorfreude auf große Liebesgeschichten auf Maskenbällen, wo der Adelsgrad keine Rolle mehr spielt.

Staffel 4 von Bridgerton wird von Romantik-Fans bei Netflix heiß erwartet. Diesmal steht als neues Geschwisterkinder der Familie der zweitälteste Bruder Benedict Bridgerton (Luke Thompson) im Zentrum. Ein Poster schürt nun die Vorfreude auf einen nicht mehr allzu weit entfernten Streaming-Start.

Briderton teast mit Staffel 4-Poster das wichtigste Ereignis der kommenden Season

Dass Benedict Bridgerton als neue Hauptfigur von Staffel 4 enthüllt wurde, liegt schon mehrere Monate zurück. Wer die Buchvorlagen von Julia Quinn kennt, weiß, dass jeder der acht Romane die Liebesgeschichte eines anderen Bridgerton-Brüders oder einer anderen Schwester erzählt. Diesmal trifft Benedict auf einem Maskenball auf die Lady in Silber, wo das verkleidete Dienstmädchen Sophie (Yerin Ha) und der Adelssohn sich verlieben. Entsprechend teast auch das Poster Bridgertons Cinderella-Story.

Neu an Staffel 4 ist außerdem, passend zu Sophies Dienstgrad, dass Bridgerton die "Oben-Unten-Dynamik" von Adeligen und Angestellten erforschen will. Von ihrer Stiefmutter Lady Araminta Gun (Katie Leung) und ihren Stiefschwestern Rosamund und Posy wird das bodenständige Aschenputtel nämlich nach Strich und Faden ausgenutzt.

Wann genau startet die 4. Staffel Bridgerton bei Netflix?

Das Poster zur neuen Staffel bestätigt, was wir schon länger vermuten: Bridgerton kehrt nicht vor dem Jahr 2026 zurück. Aktuell gehen wir davon aus, dass Netflix eine Veröffentlichung im Frühjahr des kommenden Jahres anpeilt, also in circa einem halben Jahr.

Dafür könnte Staffel 5 etwas früher kommen und die lange Wartezeit von bislang zwei Jahren zwischen den einzelnen Bridgerton-Seasons bei Netflix verkürzen.

