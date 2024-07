Netflix enthüllt nächste Bridgerton-Hauptfigur: Neues Video zeigt, wie es in Staffel 4 weitergeht

Eloise, Benedict oder Francesca? Seit Ende der 3. Staffel von Bridgerton brodelte die Netflix-Gerüchteküche um die neue Hauptfigur von Staffel 4. Nun ist es offiziell.

Knapp einen Monat ist es her, seit das große Finale von Bridgerton Staffel 3 auf Netflix gelaufen ist und die Liebesgeschichte zwischen Penelope Featherington (Nicola Couglan) und Colin Bridgerton (Luke Newton) zu Ende erzählt wurde. Seitdem lechzen Fans der romantischen Historien-Serie bereits sehnsüchtig nach neuen Folgen und einer vierten Staffel, die vom Streamer bereits offiziell bestätigt wurde. Noch nicht bestätigt wurde jedoch, um welche Hauptfigur sich die neuen Episoden drehen sollten.

Die große Frage um Eloise (Claudia Jessie), Benedict (Luke Thompson) oder Francesca (Hannah Dodd) hat jetzt offiziell ein Ende, denn Netflix hat ein Ankündigungsvideo veröffentlicht, in dem unser Bridgerton-Protagonist für Staffel 4 enthüllt wird: Die neuen Folgen werden sich demnach auf Benedict Bridgerton konzentrieren.

Seht hier das Ankündigungsvideo zu Bridgerton Staffel 4:

Bridgerton - S04 Ankündigung (Deutsche UT) HD

Benedict wird Hauptfigur von Bridgerton Staffel 4

Damit bestätigen sich unsere Vermutungen, die sich bereits aus verschiedenen Hinweisen im Finale von Staffel 3 herauslesen konnten. Darin sprach Benedict gemeinsam mit seiner Schwester Eloise über einen anstehenden Maskenball ihrer Mutter Violet (Ruth Gemmell). Kenner:innen der Bridgerton-Romanvorlage Wie verführt man einen Lord * von Julia Quinn wissen, dass der Maskenball eine zentrale Rolle in Benedicts Liebesleben spielt.

Dass uns dieser Handlungsstrang nun tatsächlich in Staffel 4 erwartet, wird auch in dem Ankündigungsvideo von Netflix angeteast ‒ denn darin wird Luke Thompson am Bridgerton-Set mit einem Anzug überrascht, den er auf einem Maskenball tragen soll ...

Achtung, mögliche Spoiler zu Staffel 4! Während er in der Romanvorlage bei dem Maskenball auf seine zukünftige Ehefrau Sophie Beckett trifft, ist dagegen noch nicht klar, ob es diese Figur auch in der Serien-Adaption geben wird. In Staffel 3 von Bridgerton probierte sich Benedict ebenfalls auf sexueller Ebene mit Männern aus.

Alle Infos zur 4. Staffel von Bridgerton findet ihr hier.

Wir dürfen gespannt sein, inwiefern das Thema weiterhin erforscht wird und welche weiteren Buchänderungen hier möglicherweise zum Tragen kommen werden. Ein mysteriöser Castingaufruf der Produktion für die Rolle "Emily" schürte jedoch zuletzt Gerüchte, dass es sich hierbei um die Figur Sophie unter einem Decknamen handeln könnte. Spoiler Ende.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Laut Bridgerton-Showrunnerin Jess Brownell entstehen die aktuellen Staffeln der Serie im Zwei-Jahres-Rhythmus. Demnach ist mit einer Veröffentlichung der 4. Staffel auf Netflix nicht vor Frühjahr 2026 zu rechnen.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.