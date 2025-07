So haben wir Bridgerton noch nie gesehen: Staffel 4 der Netflix-Serie soll mit großer Änderung kommen

Die 4. Staffel von Bridgerton soll sich tonal völlig von den vorherigen Seasons unterscheiden. Denn neue Figuren erhalten Einzug in die Netflix-Serie.

Bridgerton dreht sich um gleich mehrere adlige und wohlhabende Familien am Londoner Königinnenhofe, die um die beste Heiratspartie für ihre Sprösslinge buhlen. Der Fokus verlässt die verschiedenen Figuren dieser Familien nur selten – und so haben wir bisher nur wenig von den Menschen gesehen und gehört, die mit ihnen in ihren prunkvollen Häusern leben: den Angestellten. Das soll sich in Staffel 4 jedoch ändern.

Bridgerton-Star teast große Änderung für Staffel 4: "Oben-Unten"-Dynamik kommt in neuen Folgen

Polly Walker verkörpert in Bridgerton Lady Portia Featherington, Oberhaupt einer der wichtigsten Familien der Netflix-Serie. Im Interview mit Collider verriet sie kürzlich, dass sich der Ton in Staffel 4 massiv verändern werde:

Ich denke diese Staffel hat einen völlig anderen Ton. Ein bisschen Oben-Unten, denn wir lernen ein wenig von den anderen kennen, den Bediensteten, den Menschen, die an der Tür stehen und alles mitbekommen. Ihr werdet mehr von ihren Geschichten hören.

Wie Bridgerton-Fans längst wissen, stellt Staffel 4 die Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton (Luke Thompson) ins Zentrum, die wie eine Art Aschenputtel-Story aufgebaut ist. Auf einem Maskenball lernt er die mysteriöse Sophie Beak (Yerin Ha) kennen. Was er nicht weiß: Sophie arbeitet als Bedienstete im Hause von Araminta Reiling (Katie Leung). Somit ergibt es nur Sinn, dass sich die kommenden Folgen mehr mit dem Leben der Angestellten befassen.

Bridgerton tritt damit in die Fußstapfen von Serien wie etwa Downton Abbey, die den Klassenclash der adeligen Familie Crawley und ihrer Bediensteten zu ihrem großen Alleinstellungsmerkmal machte. Das Spin-off Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte öffnete bereits die Türen in ebenjene Sphären, indem die Angestellten Brimsley (Hugh Sachs) und Reynolds (Freddie Dennis) im Kreise von König und Königin wichtige Rollen innehatten.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Bis wir mehr von der neuen Dynamik sehen, wird es allerdings noch eine Weile dauern. Die 4. Staffel von Bridgerton wird noch bis 2026 auf sich warten lassen. Fans dürfen sich danach zumindest schon auf Nachschub freuen: Staffel 5 und 6 sind für den Netflix-Hit längst in trockenen Tüchern.

Welche Serien ihr bis dahin schauen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die besten Serien 2025 (bisher)

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Podcast die 10 besten Serien des Jahres vor, die es im ersten Halbjahr 2025 zu entdecken gab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den besprochenen Highlights zählen unter anderem der Netflix-Hit Adolescence, Marvel-Kracher Daredevil, die Comedy-Überraschung The Studio sowie drei fantastische Science-Fiction-Serien.