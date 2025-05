"Brillant" und "höchst unterhaltsam": Neue Sci-Fi-Serie wird mit 98 Prozent bei Rotten Tomatoes gefeiert

Die beste neue Science-Fiction-Serie des bisherigen Jahres findet ihr weder bei Netflix noch bei Amazon. Sie ist frisch gestartet und erhält fantastische Kritiken.

Abseits von Star Wars und Star Trek gibt es dieses Jahr einige spannende neue Science-Fiction-Serien zu entdecken. Der jüngste Neustart hört auf den Namen Murderbot und bietet Sci-Fi-Fans viele beliebte Genre-Zutaten: fremde Planeten, außerirdische Kreaturen, dystopische Weltraumunternehmen und die Frage, was ein KI-Kampfroboter mit einem freien Willen anstellen würde. Richtig: Menschen meiden und Serien schauen!

Die 1. Staffel von Murderbot wird seit dem 16. Mai wöchentlich bei Apple TV+ veröffentlicht und ein Blick auf die Kritiken verrät, dass diese Serie absolutes Pflichtprogramm für Fans cleverer Science-Fiction-Unterhaltung ist.

Die beste neue Sci-Fi-Serie? Das erwartet euch in Murderbot

Murderbot basiert auf dem Kurzroman Systemfehler aus der Tagebuch eines Killerbots-Reihe von Martha Wells. Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit sich im Weltraum ausgebreitet hat und fremde Planeten erforscht und terraformiert. Der sogenannte Corporation Rim wird von mächtigen Großkonzernen beherrscht, die die Bevölkerung für Profit und Arbeitskraft ausbeuten und unter anderem nützliche KI-Roboter für sämtliche Nutzungsmöglichkeiten herstellen.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Murderbot schauen:

Murderbot - S01 Trailer (Deutsch) HD

So zum Beispiel auch die Hauptfigur der Serie: ein Sicherheits-Cyborg (Alexander Skarsgård), der eines Tages seinen Kontrollchip hackt und einen freien Willen erlangt. Die SecUnit, die sich selbst Murderbot tauft und überhaupt nicht mörderisch ist, kann mit der neu gewonnenen Freiheit wenig anstellen, ohne von ihren Erbauern direkt in einem Säurebad vernichtet zu werden.

Widerwillig fügt sich Murderbot seinem Schicksal, als Sicherheitseinheit eine Gruppe friedliebender Wissenschaftler:innen auf eine Expedition zu begleiten. Soziale Interaktionen mit den neuen Klient:innen will er weitestgehend meiden und eigentlich nur in Ruhe seine Lieblingsserie Sanctuary Moon bingen. Eine gefährliche Verschwörung macht diesem Plan aber einen Strich durch die Rechnung.

Murderbot wird von der Kritik als Sci-Fi-Highlight gelobt

Beim Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes hält Murderbot aktuell einen fantastischen Review-Score von 98 Prozent. Die Serie wird nicht nur als "brillante Verfilmung" gelobt, sondern begeistert auch als "höchst unterhaltsame Mischung aus Science-Fiction, Komödie und Camp". Bei Metacritic kommt Murderbot bei derzeit 28 Kritiken ebenfalls auf einen überzeugenden Schnitt von 71 Punkten.

Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, was die neue Sci-Fi-Serie so besonders macht, schaut doch mal in unseren Serien-Check zu Murderbot. Darin lautet das euphorische Fazit:

Der Mix aus spannender Robo-Action, Weltraum-Abenteuer und Cyberpunk-Comedy ist nicht nur richtig unterhaltsam, sondern mit lediglich 20-minütigen Folgen auch überraschend kurzweilig. Kurzum: Die bisher beste neue Sci-Fi-Serie des Jahres solltet ihr sofort auf eure Merkliste setzen.

Wenn ihr auf der Suche nach weiteren spannenden Serienneuheiten seit, haben wir im Podcast noch ein paar Tipps für euch:

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor. Die Mai-Highlights umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.