Von Star Trek bis Star Wars: Diese 25 (!) Sci-Fi-Serien starten 2025

Das Science-Fiction-Genre erobert die heimischen Bildschirme dieses Jahr mit einigen spannenden Neuheiten. Hier gibt's die Liste der 25 wichtigsten neuen Sci-Fi-Serien 2025.

Ein Blick auf die besten Serien 2024 verdeutlicht, dass das vergangene Jahr nur wenige Highlights für Science-Fiction-Fans bereithielt. Das wird sich 2025 schlagartig ändern, den Genre-Fans erwartet ein gewaltiges Angebot an Sci-Fi-Neuheiten bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Neben interessanten Neuerscheinungen über Außerirdische, Apokalypsen und Killerroboter melden sich auch beliebte Franchises wie Star Trek, Star Wars, Alien und sogar Blade Runner mit spannenden Fortsetzungen (und Prequels) zurück. Nach den größten Netflix-Serien 2025 stellen wir euch hier die wichtigsten Sci-Fi-Serienstars des neuen Jahres vor.

1. Die Alien-Serie bringt Sci-Fi-Horror auf die Erde

Alien Earth - S01 Teaser Trailer (Deutsch) Hd

Braucht das Alien-Franchise wirklich noch ein weiteres Prequel? Ein Name reicht aus, um alle Zweifel auszuräumen: Schöpfer der neuen Sci-Fi-Horrorserie Alien: Earth ist nämlich Noah Hawley, der zuvor mit Fargo und Legion zwei der besten Serien der letzten 20 Jahre erschuf. Seine Vision für ein Alien-Prequel führt ins Jahr 2120 (zwei Jahre vor dem Xenomorphen-Horror auf der Nostromo) und spielt auf der Erde, wo ein mysteriöses abgestürztes Raumschiff die wohl größte Gefahr für die Menschheit beherbergt.

Start: Sommer 2025 bei Disney+

2. Cyberpunk-Meisterwerk Blade Runner wird fortgesetzt

Ridley Scotts Cyberpunk-Meisterwerk Blade Runner wurde 2017 von Denis Villeneuve mit Blade Runner 2049 fortgesetzt. Bei Amazon erhält die Replikanten-Saga nun bald mit Blade Runner 2099 ein weiteres Sequel in Serienform. Die Produktion von Amazon stellt Action-Ikone Michelle Yeoh als alternde Replikantin ins Zentrum, während Euphoria-Star Hunter Schafer ebenfalls als Hauptdarstellerin zu sehen ist.

Start: 2025 oder 2026 bei Amazon Prime Video

3. Cassandra wird für Netflix zum fürsorglichen Killerroboter

Cassandra - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wie eine deutsche Black Mirror-Folge aussehen könnte, zeigt uns die Netflix-Miniserie Cassandra, in der das neue Eigenheim – das älteste Smart Home Deutschlands – einer kleinen Familie bald zum Albtraum wird. Dieses wird nämlich von einer künstlichen Intelligenz beherrscht, die nach 50 Jahren Einsamkeit ihre neuen Mitbewohner nie mehr gehen lassen will.

Start: 6. Februar 2025 bei Netflix

4. Copehagen hackt das Hirn von Marvel-Star Simu Liu

James Wan produziert den Techno-Thriller Copenhagen, in dem Marvels Shang-Chi aka Simu Liu einen echten Sci-Fi-Albtraum erlebt. Das Hirn des Geheimdienst-Analysten Alexander Hale wird gehackt. Jemand überwacht alles, was er sieht und hört. Und so muss Alexander rund um die Uhr den Schein wahren, während er die Drahtzieher aufspürt. Für die zweite Hauptrolle konnte sich das Peacock-Projekt Melissa Barrera (Scream und Scream VI) sichern.

Start: 2025 bei Peacock

5. Netflix will euch im Luxusbunker die Apokalypse vergessen lassen

Nach Haus des Geldes und dessen Berlin-Prequel wechseln die Autor:innen Álex Pina und Esther Martínez Lobato für El refugio atómico vom Heist- in das Sci-Fi-Genre und entführen in die gewaltigen Hallen eines Luxusbunkers, in den sich während des Dritten Weltkrieges die Elite Spaniens flüchtet. Dabei erwartet uns ein gesellschaftskritisches Endzeit-Drama, in dem Billionärsfamilien die Annehmlichkeiten von Restaurants, Gartenanlagen und Spas auskosten, während auf großen Bildschirmen der eskalierende Horror der Oberfläche zu sehen ist.

Start: 2025 bei Netflix

6. Comicverfilmung über Aliens und eine frostige Apokalypse

Mit Eternauta erwartet uns bei Netflix eine Science-Fiction-Serie aus Argentinien. Diese verfilmt den erstmals 1957 veröffentlichten Comic El Eternauta, in dem ein todbringender Schneefall alles Leben auslöscht, das ihn berührt. Eine Gruppe Überlebender muss nun in dieser von Außerirdischen hervorgebrachten Postapokalypse um die Zukunft der Menschheit kämpfen. Seit 1968 scheiterten zahlreiche Versuche, den Stoff zu verfilmen – bis jetzt.

Start: 2025 bei Netflix

7. Cowboy Bebop trifft John Wick in wildem Sci-Fi-Anime

Lazarus - S01 Trailer (English) HD

Sci-Fi-Fans können sich 2025 auf ein neues Anime-Werk von Cowboy Bebop-Mastermind Shinichiro Watanabe freuen. Die Geschichte von Lazarus folgt einer Gruppe Spezialagenten, die im Jahr 2055 die tödlichen Nebenwirkungen eines Wundermedikaments aufzuhalten versuchen. Ein jetzt schon eindrucksvolles Markenzeichen der Anime-Serie sind die energetischen Kampfszenen, für die Watanabe mit John Wick-Regisseur Chad Stahelski zusammenarbeitete.

Start: 2025 bei Adult Swim

8. Murderbot öffnet das Tagebuch eines Killerbots

Spannend und witzig zugleich wird es in der Sci-Fi-Serie Murderbot. Basierend auf Martha Wells gefeierter Tagebuch eines Killerbots-Reihe verwandelt die Apple-Produktion Alexander Skarsgård in einen Sicherheits-Androiden, der sich von der Kontrolle eines futuristischen Megakonzerns befreien kann und sein neu erlangtes Selbstbewusstsein geheim halten muss. Abseits gefährlicher Missionen und der Rettung nerviger Menschen möchte die sogenannte SecUnit aber eigentlich nur in Ruhe Serien schauen.

Start: 2025 bei Apple TV+

9. Neuromancer verfilmt einen Cyberpunk-Klassiker

Mit der Apple-Produktion Neuromancer wird William Gibsons für das Cyberpunk-Genre wegweisender Roman aus dem Jahr 1984 verfilmt. Darin gerät ein junger Cyberspace-Hacker in eine kriminelle Teufelsspirale als dessen marodes Nervensystem operativ aufgepimpt wird. Eine dreckige Zukunftswelt, mit Technologie vollgepumpte Menschen, intrigante KIs und jede Menge gescheiterte Existenzen: Wenn Necromancer seiner Vorlage gerecht wird, erwartet uns eine packende wie komplexe Welt, die das Herz eines jeden Sci-Fi-Fans höher schlagen lassen sollte

Start: 2025 oder 2026 bei Apple TV+

10. Star Trek eröffnet 2025 die Starfleet Academy

In den vergangenen Jahren hat der Steaming-Dienst Paramount+ das Star Trek-Universum mit mehreren Serien ausgebaut. Als bereits zehnte Live-Action-Serie des Science-Fiction-Franchise führt Starfleet Academy bald erneut in die Zukunft des 32. Jahrhunderts und widmet sich den Abenteuern einer Gruppe junger Kadett:innen der Sternenflottenakademie. Dabei gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit den Discovery-Charakteren Sylvia Tilly, Jett Reno und Admiral Vance, auch der Hologramm-Doktor von der Voyager ist 800 Jahre später wieder im Einsatz.

Start: 2025 bei Paramount+

11. Die Stranger Things-Macher produzieren neue Sci-Fi-Serie für Netflix

Es gibt gleich zwei Gründe, warum sich Serienfans auf The Boroughs freuen sollten. Einerseits stehen die Stranger Things-Schöpfer Matt und Ross Duffer als Produzenten hinter dem Projekt. Spannend sind auch die Serienschöpfer: Die Sci-Fi-Geschichte rund um eine Gruppe Rentner, die mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert werden, wurde nämlich von Jeffrey Addis und Will Matthews entwickelt, die zuvor für Netflix das atemberaubende Fantasy-Epos Der Dunkle Kristall in Stellung brachten.



Start: 2025 oder 2026 bei Netflix

12. The Institute verfilmt Stephen King-Horror

Die Liste der Stephen King-Verfilmungen bekommt seriellen Zuwachs. The Institute adaptiert den gleichnamigen Roman des Horrormeisters und führt in eine mysteriöse Anlange, in der entführte Jugendliche mit telepathischen und telekinetischen Kräften grausamen Experimenten unterzogen werden.

Start: 2025 bei MGM+

13. Ein Spin-off für das Sci-Fi-Universum von Doctor Who

Nach Ablegern wie Torchwood und Class erhält das britische Science-Fiction-Urgestein Doctor Who in diesem Jahr mit The War Between the Land and the Sea ein neues Spin-off. Die von Russel T. Davies erdachte, fünfteilige Miniserie schickt die bekannte Militärorganisation UNIT mitten in einen Konflikt mit den gefährlichen Spezies der Sea Devils und Silurianer. Im Cast tummeln sich bekannte Namen wie Russell Tovey (Looking) und Gugu Mbatha-Raw (Loki).

Start: 2025 bei Disney+

14. Breaking Bad-Schöpfer will 2025 das Sci-Fi-Genre erobern

Auch wenn diese neue Sci-Fi-Serie noch nicht mal einen offiziellen Titel hat, gehört sie schon jetzt zu den vielversprechendsten Genre-Projekten des Jahres. Hinter Wycaro 339 (AT) steckt nämlich niemand Geringeres als Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan, der nach Better Call Saul erneut mit Darstellerin Rhea Seehorn zusammenarbeitet. Handlungsort ist erneut Albuquerque, aber mehr ist über das rätselhafte Projekt noch nicht bekannt.

Start: 2025 bei Apple TV+

Noch mehr Sci-Fi: 11 Serien-Highlights kehren 2025 mit neuen Staffeln zurück

Neben all den spannenden Neuheiten können sich Sci-Fi-Fans dieses Jahr auch auf neue Staffeln beliebter Genre-Highlights freuen. Apple TV+ erweist sich dabei mal wieder als erste Anlaufstelle für richtig gute Science-Fiction-Stoffe.

Im Laufe des Jahres 2025 können natürlich noch einige Sci-Fi-Serien überraschend dazukommen und einige Starts könnten sich erfahrungsgemäß ins nächste Jahr verschieben. Mit den hier vorgestellten Vertretern habt ihr aber eine Grundlage, um eure Merklisten mit Aliens, Mörderbots, Weltraumabenteuern und mehr zu füllen.



Podcast: Die besten Serien 2024 im Rückblick

Vom Serien-Blockbuster bis zum absoluten Geheimtipp: Wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 24 besten Serien vor, die es im Jahr 2024 zu entdecken gab:

Ob Videospiel-Überflieger Fallout, eine fantastische The Walking Dead-Rückkehr, das bildgewaltige Arcane-Finale oder geniale Sci-Fi-Entdeckungen: Diese Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. dürft ihr als Serien-Fans nicht verpassen.