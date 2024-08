Brillante Sci-Fi-Serie bei Amazon: So einen spannenden Zukunfts-Thriller mit Klonen habt ihr selten gesehen

In einem atemberaubenden Mix aus Science-Fiction und Thriller folgt die Serie Orphan Black auf Amazon Prime Video der Spur einer Frau und ihren geheimnisvollen Doppelgänger:innen.

In fünf Staffeln erzählt der Sci-Fi-Thriller Orphan Black auf Amazon Prime Video die fesselnde Geschichte einer jungen Frau, die sich infolge einer unglaublichen Begegnung mit der Frage nach ihrer Herkunft auseinandersetzen muss.

Darum geht's in dem Sci-Fi-Thriller Oprhan Black bei Amazon Prime Video

Ein Besuch in ihrer Heimatstadt hat ungeahnte Folgen für die Kleinkriminelle Sarah Manning: Mit einem Mal steht sie einer Frau gegenüber, die ihr bis aufs Haar gleicht. Sarah begegnet ihrer Doppelgängerin, als diese sich vor einen fahrenden Zug wirft. Daraufhin versucht die Protagonistin der Geschichte, mehr über die Fremde herauszufinden, indem sie in ihre Rolle schlüpft.

Ohne es zu ahnen, stößt sie dabei auf ein dunkles Geheimnis. Denn Sarah ist in Wahrheit das Ergebnis eines Gen-Experiments und muss feststellen, dass es diverse identisch aussehende Schwestern gibt, mit denen sie sich ihr Genmaterial teilt. Kurzum: Klone. Gespielt werden sie alle von derselben Schauspielerin: Tatiana Maslany, bekannt aus der Marvel-Serie She-Hulk: Die Anwältin.



Hier könnt ihr den Trailer zu Orphan Black schauen:

Orphan Black - S05 Final Trailer (English) HD

Maslany überzeugt in Oprhan Black mit einer herausragenden Performance. Ihr gelingt es problemlos, das Publikum vergessen zu lassen, dass sie alle Hauptrollen der Serie verkörpert, so unterschiedlich fallen Sarahs Klon-Schwestern aus.



Im Zentrum stehen zunächst vier Frauen, die trotz identischer Gene nicht gegensätzlicher sein könnten: Sarah, Alison, Cosima und Helena. Kaum haben sie sich zusammengerauft, um ihre Herkunft zu ergründen, stoßen sie auf heftigen Widerstand.

Actionreiche Verwechslungsgefahr: Das Klon-Drama auf Amazon Prime zeigt sich ebenso vielseitig wie seine Protagonistinnen

Der Reiz der Serie besteht nicht nur in dem nervenaufreibenden Plot, der für jede Antwort mindestens zwei neue Fragen aufwirft. Orphan Black nutzt das Potenzial seiner Klon-Thematik geschickt: Jede der Schwestern bringt ihre individuelle Persönlichkeit mit in die Runde sowie unterschiedliche Nuancen, was das Genre der Serie betrifft.

Die bissige Rebellin Sarah umweht stets ein Hauch von bitterbösem Gangsterdrama. Die smarte Wissenschaftlerin Cosima bringt einen Schuss Science-Fiction mit. Die energetische Hausfrau Alison sorgt oft für einen herzhaften Lacher und die psychotisch anmutende Auftragsmörderin Helena ist für den Thriller-Aspekt verantwortlich.



Auf diese Weise gelingt es Orphan Black in 50 Folgen, das Mysterium um die Herkunft der Klone abwechslungsreich zu gestalten und nicht nur die Klon-Schwestern, sondern auch das Publikum wiederholt zu überraschen. Zudem setzt sich die Serie konsequent mit den Themen von Individualität und Gemeinschaft, Schicksal und freiem Willen auseinander.



Wo gibt es Orphan Black zu streamen?

Die Serie hatte ihre Premiere am 30. März 2013 auf dem kanadischen Sender Space sowie BBC America in den USA und ist hierzulande mit allen 5 Staffeln und deren insgesamt 50 Episoden im BBC-Channel bei Amazon Prime Video zu finden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.