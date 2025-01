"Bruce Willis' beste Leistung": Quentin Tarantino liebt ein Superhelden-Meisterwerk, das weder von Marvel noch von DC kommt

Quentin Tarantino hat vor vielen Jahren einige seiner neueren Lieblingsfilme aufgelistet. Dazu zählt ein Bruce Willis-Meisterwerk, in dem der Star für den Regisseur seine beste Leistung abgeliefert hat.

Quentin Tarantino ist nicht nur ein Kultregisseur, sondern selbst ein wandelndes Filmlexikon. Mit persönlichen Meinungen hält er sich dabei nie zurück. So sprach er 2009 zum Beispiel schon mal über seine Lieblingsfilme, die zwischen 1992 und 2009 erschienen sind. Zu Tarantinos Favoriten zählt auch ein Bruce Willis-Blockbuster, in dem der Star für den Regisseur eine Karrierebestleistung hingelegt hat.

Quentin Tarantino liebt Unbreakable mit Bruce Willis

In dem Video, das Slash Film nochmal in einem Artikel aufgegriffen hat, spricht Tarantino über seine Favoriten aus den letzten Jahrzehnten. Der für ihn beste Spielfilm seit 1992 ist das dystopische Action-Drama Battle Royale aus Japan.

Als letztes nennt der Regisseur im Video noch Unbreakable - Unzerbrechlich von M. Night Shyamalan. In dem Film spielt Bruce Willis die Hauptrolle als David Dunn, der nach einem Zugunglück als einziger unversehrter Überlebender feststellt, dass er unverletzbar und damit eine Art Superheld ist.

Schaut euch hier das komplette Video mit Quentin Tarantinos Lieblingsfilmen seit 1992 an:

Über die Performance in Unbreakable sagt Tarantino:

Er hat nicht nur die beste Schauspielleistung von Bruce Willis, die je auf Film festgehalten wurde. Es ist auch die brillante Neuerzählung der Superman-Mythologie.

Shyamalan inszeniert seine ungewöhnliche Superhelden-Geschichte als melancholisch-leises Charakterdrama. Unbreakable ist auch eine wunderbare Hommage an Comics selbst. Die Faszination der Fans, die mit leuchtenden Augen auf die bunt gestalteten Cover blicken und sich jedes mal erneut auf übermenschliche Fantasy-Geschichten freuen, ist die grundlegende Stimmung, die der Regisseur in seinen Film einfließen lässt.



Unbreakable - Unzerbrechlich könnt ihr jederzeit bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.

Wie steht es um Quentin Tarantinos nächsten Film als Regisseur?

Seit Jahren spricht der Pulp Fiction-Regisseur darüber, dass er sich nach 10 Filmen hinter der Kamera in den Ruhestand begeben will. Zuletzt plante Tarantino ein Werk namens The Movie Critic, das 1977 in Kalifornien spielen und von einem zynischen Filmkritiker handeln sollte. Irgendwann kam sogar die Info, dass Brad Pitts Charakter Cliff Booth aus Tarantinos letztem Film Once Upon a Time in Hollywood darin zurückkehren sollte.

Im April 2024 folgte dann die Meldung, dass Tarantino das Projekt komplett verworfen hat und The Movie Critic nun gar nicht mehr drehen wolle. Was wirklich seine 10. und finale Regiearbeit wird, ist seitdem nicht bekannt.