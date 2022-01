Brutale Sci-Fi-Serie mit Vikings-Star geht weiter: Erster Trailer für Staffel 2 von Raised by Wolves

Raised by Wolves zeigt Vikings-Star Travis Fimmel in einer Sci-Fi-Story voller WTF-Momente. Bald startet Staffel 2 und hier ist der erste Trailer.

Travis Fimmel hat Ragnar Lothbrok und Vikings schon länger hinter sich gelassen und wildert nun durch sonderbare Science-Fiction-Welten. Gemeint is die von Ridley Scott produzierte Serie Raised by Wolves, die im September 2020 ihre Premiere feierte. Nun, nach über einem Jahr Wartezeit, gibt es mit dem ersten Trailer ein Lebenszeichen von Staffel 2.

Schaut euch den Trailer für Raised by Wolves Staffel 2 an:

Raised By Wolves - S02 Trailer (English) HD

Die Sci-Fi-Serie mit Vikings-Star Travis Fimmel gibt sich gewohnt bizarr

In Staffel 1 von Raised by Wolves hatten wir zwei Androiden (Amanda Collin und Abubakar Salim) kennengelernt, die im 22. Jahrhundert nach der Zerstörung der Erde menschliche Kinder aufziehen.

Diese Grundidee nutzte die Serie von Schöpfer Aaron Guzikowski für die Erkundung zahlreicher brutaler wie philosophischer Szenarios, die sich bisweilen am besten mit einem WTF zusammenfassen lassen.

Die großen Ambitionen der Geschichte um künstliche Intelligenz und Religion zeigen sich auch im Trailer für Staffel 2. Seltsame Landschaftspanoramen wechseln sich ab mit Blut und einer Montage von Schreien. Raised by Wolves eben.

Wann und wo kommt Raised by Wolves Staffel 2 in Deutschland?

In den USA startet Staffel 2 der Science-Fiction-Serie am 3. Februar 2022 beim Streaming-Dienst HBO Max. Denkbar ist, dass die Serie in Deutschland beim Pay-TV-Sender WarnerTV Serie sowie Sky Premiere feiert. Ein Termin ist jedoch noch nicht bekannt.

