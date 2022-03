Brutaler als Thor: Netflix zeigt Chris Hemsworth bei Massenschlägerei mit brennenden Kämpfern

Thor-Darsteller Chris Hemsworth zeigt ein neues Video vom Tyler Rake: Extraction 2-Set. Die feurige Schlägerei macht Lust auf mehr.

Chris Hemsworth gönnt sich keine Pause. Thor 4 steht kurz vor Kinostart und wird vielleicht erst auf den letzten Marvel-Drücker fertig. Währenddessen widmet sich der Schauspieler seinem nächsten Action-Projekt: Für Netflix werkelt er zurzeit an Tyler Rake: Extraction 2. Einem neuen Video nach zu urteilen wird das Projekt ein richtiger Brecher.

Schaut euch hier den ersten Teaser zu Tyler Rake 2 auf Englisch an:

Extraction 2 - Teaser 1 (English) HD

Thor-Darsteller Chris Hemsworth teilt atemberaubendes Video vom Action-Set

"Ein weiterer Tag am Extraction 2-Set", säuselt Hemsworth dort süffisant. "Friedvoll und still." Und dann bricht hinter ihm eine Massenschlägerei los, bei der trotz offensichtlichem Schneefall Figuren in Flammen aufgehen.

Damit schlägt das Sequel wohl in dieselbe Kerbe wie der Erstling Tyler Rake: Extraction. Auch dort profitierte die harte Action von einer furiosen Inszenierung. Und endete eigentlich mit Rakes Tod. Aber der Netflix-Erfolg rechtfertigt die Wiederbelebung.

Wann kommt Tyler Rake: Extraction 2 mit Chris Hemsworth zu Netflix?

Bis die vonstatten geht, wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern. Netflix hat bisher keinen Streaming-Star bekannt gegeben, der Action-Kracher soll aber definitiv noch dieses Jahr erscheinen. Da die Dreharbeiten andauern, wird es mit dem Release vermutlich noch bis zum Herbst oder Winter 2022 dauern.

