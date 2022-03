Chaos bei Thor 4? Der Regisseur spielt mit den Gefühlen der Marvel-Fans

Der Marvel-Kracher Thor 4 mit Chris Hemsworth soll in wenigen Monaten ins Kino kommen. Neue Aussagen von Regisseur Taika Waititi deuten dafür jedoch Zweifel an.

Thor 4: Love and Thunder sollte eigentlich längst fertig sein. Jedenfalls sollte er sich besser nicht verschieben, weil uns sonst die Spielzeug-Leaks ohnehin alles über den Marvel-Kracher verraten. Doch daran könnten einige MCU-Fans nun zweifeln: Macher Taika Waititi ließ nämlich im Interview durchscheinen, dass der Film längst noch nicht in trockenen Tüchern ist.

Thor 4 "nicht fertig": Marvel-Regisseur verunsichert Chris Hemsworth-Fans

Das geht aus einem kurzen Variety -Interview hervor auf Twitter hervor. "Der Film ist noch nicht fertig. Er kommt im Juli raus, also wird er wohl Ende Juni fertig. Vermutlich einen Tag vor der Premiere".

Was Waititi mit diesem vagen bis furchterregenden Statement bezweckt, ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich steckt mindestens ein Körnchen Wahrheit in der Aussage und an Thor 4 wird gerade noch ordentlich geschraubt. So sehr womöglich, dass es mit dem angepeilten Termin durchaus knapp werden könnte.



Der kommende Marvel-Blockbuster, in dem Natalie Portman Chris Hemsworths Thor-Zepter übernimmt, wird nicht nur wegen seiner Set-Partys einer der abgefahrensten MCU-Kracher. Gut möglich, dass bei einem solchen Paradiesvogel an Film noch bis zur letzten Sekunde gearbeitet werden muss.

Andererseits ist das MCU die am besten geölte Maschine im Blockbuster-Business und wird das schon irgendwie geregelt kriegen. Im Allgemeinen ist eine Verschiebung bei solcher Nähe zum Release-Termin sehr unwahrscheinlich.



Wann soll Thor 4 von Taika Waititi ins Kino kommen?

Der 6. Juli 2022 ist nämlich noch immer der offizielle deutsche Kinostart. Und ob die Vorführ-Kopie des Films es nun fünf Wochen oder fünf Minuten vorher in den Saal schafft, dürfte der MCU-Community recht egal sein.



