Brutaler Bass, Hi-Fi-Sound und ein Akku, der den ganzen Tag hält: An diesem Partybox-Geheimtipp müssen sich alle messen

Perfekt für Frühling und Sommer: Mit einer Partybox macht ihr überall mächtig Stimmung. Mein Geheimtipp von Sony ist gerade deutlich günstiger als die JBL Partybox und mindestens so gut!

Ihr sucht einen Bluetooth-Lautsprecher, der eine ganze Party beschallen kann? Der sich auch im vollgepackten Stadtpark durchsetzen kann? Dann müsst ihr schon mächtig was auffahren. Die Sony SRS-XP700 * kann mit den ganz großen Partyboxen mithalten und ist dennoch (gerade so) tragbar. Ihr fantastischer Sound und unschlagbarer Preis machen sie für mich zum ultimativen Preis-Leistungs-Tipp. Wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr viel, viel tiefer in die Tasche greifen!

Massiver Sound für wenig Geld

Die Sony-Box bringt mit sechs Treibern und der "Mega Bass"-Funktion ordentlich Wumms – und klingt dabei erstaunlich ausgewogen. Als Musiker ist mir neutraler Sound extrem wichtig. Selbst basslastige Musik wie Techno, EDM oder Trap profitiert von einem harmonischen Klangbild. Übrigens – wie viel Power die Box wirklich hat, verrät Sony leider nicht. Doch laut meinem Kollegen Linh bei GameStar Tech könnt ihr sogar eine Turnhalle damit beschallen .



Doch es kommt noch besser: Zwei Hochtöner vorne, zwei hinten und ein zusätzlicher nach oben strahlender Lautsprecher sorgen für echten 360-Grad-Sound, der auch große Flächen gleichmäßig beschallt.

Perfekt für unterwegs – trotz ihrer Größe

Mit knapp 17 Kilo gehört die XP700 * zwar nicht zu den leichtesten ihrer Klasse, ist dank der zwei Griffe aber einigermaßen transportierbar. Wenn ihr das Gewicht vorher nicht einschätzen könnt, mein Tipp: Im Fitnessstudio gibt es 15 kg-Scheiben, mit denen ihr es ungefähr vergleichen könnt.

Ihre IPX4-Zertifizierung schützt den Lautsprecher gegen Spritzwasser – ideal für den Einsatz im Park, am See oder auf dem Balkon. Mit bis zu 25 Stunden Akkulaufzeit braucht die Party auch keine Pause.

Auch verarbeitet die Sony-Box eine Vielzahl an Bluetooth-Codecs und verfügt über eine üppige Auswahl an Anschlüssen – ihr seid also maximal flexibel.

Kurzum: Mit der Sony SRS-XP700 bekommt ihr eine Alternative zur JBL Partybox Stage 320, die locker mit der großen Konkurrenz mithält und dabei deutlich günstiger ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.