Brutalster Film des Jahres jetzt uncut im Heimkino: Sci-Fi-Gemetzel verbrauchte 2.500 Liter Kunstblut

Der Sci-Fi-Action-Film Project Wolf Hunting wartet mit einer gigantischen Body Count auf. Jetzt ist das Gemetzel im deutschen Heimkino erschienen.

Einen Film mit mehr Blut werdet ihr dieses Jahr kaum finden. Der südkoreanische Sci-Fi-Actioner Project Wolf Hunting brüstet sich mit dem Verbrauch von rund 2.500 Litern Kunstblut und einer rapide in die Höhe schnellenden Body Count. Zeit für eine komplexe Story bleibt nicht in dem mitleidlosen Streifen, der den Plot von Con Air auf ein Schiff verlegt und mit einer übermenschlich starken Killermaschine kombiniert, die alles platt macht, was sich ihr in den Weg stellt.

Am heutigen 5. Mai ist Project Wolf Hunting im deutschen Heimkino erschienen, uncut und in einer limitierten Mediabook-Edition.

Das erwartet euch in Project Wolf Hunting

Ausgangsidee ist von Project Wolf Hunting ist der Transport von 47 Schwerverbrechern in einem Frachtschiff. Die rücksichtslosesten Kriminellen überwältigen ihre Wächter und schalten sie nach und nach aus. Weder Cops noch Gangster ahnen allerdings, dass das Schiff eine Top-Secret-Superwaffe mit sich führt.



Schaut euch hier den Trailer an:

Project Wolf Hunting - Trailer (Deutsch) HD

Im Bauch des Schiffes liegt nämlich ein Zombie-Soldat namens Alpha (Gwi-hwa Choi), der ebenfalls seine Aufpasser überwältigt. Alpha ist eine Mischung aus Frankenstein und dem T-1000 aus Terminator. Er zieht eine Blutspur durch das Schiff.

Project Wolf Hunting hat seine Längen und gerade am Ende eines etwas aufgeblasene Story. Davor unterhält er aber mit einem nicht enden wollenden Gemetzel zwischen Cops und Gangstern, Gangstern und Gangstern und Cops, Gangstern und Kampfzombie. Die Action auf engstem Raum, in Kajüten, Fluren und dem Maschinenraum wird von Regisseur Kim Hong-sun und seinem Team kompetent inszeniert. Dabei beeindruckt neben dem Kunstblutverbrauch, den expliziten Knochenbrüchen und Fleischwunden vor allem die rücksichtslose Härte des Action-Films.

In diesen Editionen erscheint das Sci-Fi-Gemetzel

Capelight hat Project Wolf Hunting nach Deutschland geholt und bringt den Film in einem limitierten Mediabook ins Heimkino. Das Mediabook bietet den Film auf Blu-ray und DVD mit zwei Featurettes und einem 24-seitigen Booklet. Für 31,99 Euro gehört das gute Stück euch.

Außerdem gibt es den Film in der DVD-Edition für derzeit knapp 17 Euro.

Project Wolf Hunting hat ein Siegel der SPIO/JK-Prüfung mit dem beruhigenden Fazit "Keine schwere Jugendgefährdung" erhalten. Wenn das nicht zum Anschauen einlädt ...

