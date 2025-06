Bryan Cranston verrät, warum Dewey nicht in Malcolm mittendrin-Rückkehr dabei ist – den Grund wird jeder Fan verstehen

Im kommenden Revival-Special von Malcolm mittendrin wird Erik Per Sullivan nicht als Dewey dabei sein. Bryan Cranston hat jetzt darüber gesprochen, warum der Kinderstar kein Schauspieler mehr sein will.

Seit Ende 2024 ist bekannt, dass Malcolm mittendrin ein Revival bekommt. Die Rückkehr der Kult-Sitcom kommt mit fast allen Stars des Originals, nur Erik Per Sullivan wird nicht mehr als Dewey zu sehen sein. Die Rolle wurde dafür neu besetzt.

Jetzt hat sich Hal-Darsteller Bryan Cranston dazu geäußert und verraten, dass er mit dem früheren Kinderstar vor den Dreharbeiten zum Revival über eine Rückkehr gesprochen hat. Erik Per Sullivan hat dem Schauspielgeschäft aber aus gutem Grund endgültig den Rücken gekehrt.

Dewey-Darsteller Erik Per Sullivan hat sich nach Malcolm mittendrin ein anderes Leben aufgebaut

Laut Deadline hat Cranston als Gast im Fly on the Wall-Podcast verraten, dass er den Dewey-Darsteller zu einem Comeback überreden wollte. Dieser gratulierte seinem damaligen Co-Star zur Sitcom-Rückkehr, stellte jedoch klar, dass er keine Lust auf ein Comeback hat:

Er sagte: 'Oh Gott, nein, ich habe seit meinem neunten Lebensjahr oder so nicht mehr geschauspielert. Also bin ich nicht dabei.'

Cranston erklärte im Podcast außerdem, dass Erik Per Sullivan gerade seinen Master-Abschluss an der renommierten Elite-Universität Harvard machen würde. Das einstige Wunderkind hat jetzt also wirklich eine Laufbahn als schlauer Akademiker eingeschlagen.

Der frühere Dewey-Darsteller hat sich bereits ab 2010 komplett vom Schauspielgeschäft zurückgezogen. Auch bei vergangenen Fan-Treffen zur Sitcom ist der heute 33-jährige Erik Per Sullivan nicht mehr anwesend gewesen.

Wann und wo startet das Malcolm mittendrin-Revival in Deutschland?

Die neuen Malcolm mittendrin-Folgen werden hierzulande bei Disney+ streambar sein. Das Revival wurde laut Deadline vergangenen Monat abgedreht, was einen Start vielleicht noch Ende dieses Jahres möglich macht. Ein genauer Release-Termin wurde aber bis jetzt nicht verkündet.

In den neuen Folgen der Sitcom kehren neben Cranston und Frankie Muniz auch Jane Kaczmarek und Malcolms Brüder zurück. In der Story des Revivals werden Malcolm und seine Tochter wieder in das Familienchaos gezogen, als Hal und Lois seine Anwesenheit zur Feier ihres 40. Hochzeitstages fordern.