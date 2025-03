Malcolm mittendrin-Fans müssen stark sein: Ein Originalstar kehrt endgültig nicht für Fortsetzung zurück

Ende 2024 wurde ein Malcolm mittendrin-Revival für Disney+ mit einigen Stars der Originalserie angekündigt. Jetzt steht fest, dass ein bekanntes Gesicht umbesetzt wird. Die Entscheidung ist aber verständlich.

Wenn man über die beliebtesten, unterhaltsamsten Sitcoms der 2000er spricht, darf Malcolm mittendrin in keiner Aufzählung fehlen. Über insgesamt sieben Staffeln brachte es die Serie bis 2007 auf 151 Folgen. Wie mittlerweile bekannt ist, kommen bald noch vier neue Episoden dazu.

Malcolm mittendrin bekommt ein Revival bei Disney+, für das einige Originalstars wie Frankie Muniz und Bryan Cranston in ihren Paraderollen zurückkehren. Jetzt wurde verkündet, dass eine der damaligen Figuren von einem neuen Star gespielt wird.

Dewey wird im Malcom mittendrin-Revival nicht von Erik Per Sullivan gespielt

Wer gehofft hat, dass die komplette Familie in alter Besetzung für den Sitcom-Nachschub zurückkehrt, wird enttäuscht. Laut Variety wird Erik Per Sullivan nicht als jüngster Bruder Dewey dabei sein. Stattdessen wird die Rolle von Caleb Ellsworth-Clark gespielt, der unter anderem aus Serien wie The Expanse bekannt ist.

Dafür kehren Christopher Masterson und Justin Berfield offiziell als Francis und Reese für das Malcolm mittendrin-Revival zurück. Jane Kaczmarek als Mutter Lois wurde in der ursprünglichen Ankündigung bereits bestätigt.

Die Neubesetzung von Dewey ist nicht überraschend. Seit 2010 hat sich der bisherige Darsteller Erik Per Sullivan vom Schauspielgeschäft komplett zurückgezogen. Auch bei Fan-Treffen zur Sitcom in jüngerer Vergangenheit war der heute 33-Jährige nicht mehr anwesend.

Wann startet das Malcolm mittendrin-Revival bei Disney+?

Ein offizielles Startdatum für die neuen Folgen der Sitcom ist noch nicht bekannt. Der Dreh soll in den kommenden Wochen beginnen. Da das Malcom mittendrin-Revival nur vier Folgen umfassen soll, dürfte die Produktion nicht allzu lange dauern. Trotzdem rechnen wir mit einem Start erst im nächsten Jahr.

In den neuen Malcolm mittendrin-Folgen werden Malcolm und seine Tochter wieder in das Familienchaos gezogen, als Hal und Lois seine Anwesenheit zur Party des 40. Hochzeitstages fordern. Im Revival taucht außerdem noch eine neue Figur namens Kelly auf, die das jüngste Kind der Eltern ist. Ihre Geburt wurde bereits im ursprünglichen Serienfinale angedeutet.

Sechs Staffeln Malcolm mittendrin könnt ihr jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

