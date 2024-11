Cameron Diaz kehrt für Netflix aus dem Ruhestand zurück: Als weiblicher James Bond besiegt sie im ersten Trailer 1000 Feinde

Seit zehn Jahren war Cameron Diaz nicht mehr in einem Film zu sehen. Jetzt bringt Netflix sie zurück. Im ersten Teaser zu Back in Action zeigt sie sich als hartgesottener James Bond-Ersatz.

Gärtnern, Lesen und Pilates ist ja ganz nett, aber wann gibt es endlich wieder Action? Das hat sich offenbar nicht nur Cameron Diaz gedacht, sondern auch ihre Filmfigur Emily: Die Ex-Agentin leckt im ersten Teaser zu Back in Action erneut Blut für Spionage-Abenteuer und räumt dabei diverse Feinde aus dem Weg. Aber wie erklärt sie den Richtungswechsel ihren Teenie-Kindern?

Schaut hier den ersten Teaser zu Back in Action:

Back in Action - Teaser (Deutsch) HD

Vor Netflix-Rückkehr: Warum hat Cameron Diaz 10 Jahre Pause gemacht?

Cameron Diaz war zuletzt 2014 im Comedy-Drama Annie zu sehen. Ihr damaliger Szenenpartner Jamie Foxx ist in Back in Action wieder mit von der Partie: Er spielt Emilys Ehemann Matt, der ebenfalls seine Agentenkarriere hinter sich gelassen hatte – und mit der Entscheidung zwischen Sicherheit und Nervenkitzel hadert. Zumindest am Anfang.

Diaz, die in den späten 1990ern und frühen 2000ern dank Filmen wie Verrückt nach Mary und 3 Engel für Charlie zur Hollywood-Größe aufstieg, kehrte der Traumfabrik in den 2010ern den Rücken. Wie unter anderem Variety berichtet, wollte sie sich stärker ihrer Familie widmen. Aus ihren Worten werden viele außerdem einen Verdruss über die Schwierigkeiten der Prominenz und des Schauspielberufs herauslesen. Diaz ist seit 2015 mit dem Musiker Benji Madden verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Ob Diaz ihre Hollywoodkarriere nach Back in Action wieder aufnimmt, ist momentan schwer abzuschätzen. Neben dem Netflix-Kracher stehen immerhin zwei weitere Filme für sie in den Startlöchern: In Shrek 5 soll sie als Originalsprecherin von Prinzessin Fiona zurückkehren, in Jonah Hills Regiearbeit Outcome spielt sie eine bisher unbekannte Rolle.

Wann kommt der James Bond-Ersatz Back in Action zu Netflix?

Wie der Netflix-Teaser enthüllt, wird Back in Action am 17. Januar 2024 im Stream erscheinen. Neben Diaz und Foxx sind unter anderem Kyle Chandler (Super 8) und Glenn Close (Eine verhängnisvolle Affäre) vor der Kamera zu sehen. Regie führte Seth Gordon (Baywatch).