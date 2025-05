Captain America 4 kommt in wenigen Tagen zu Disney+: Der rote Hulk kämpft gegen den Supersoldaten

Mitte Februar startete Captain America: Brave New World in den Kinos. Jetzt wissen wir, wann der Marvel-Film bei Disney+ im Streaming-Abo erscheint. Ihr müsst nicht mehr lange warten.

Während aktuell die Thunderbolts die große Leinwand erobern, kündigt sich der vorherige Kinofilm aus dem Marvel Cinematic Universe im Heimkino an. Nach mehreren Monaten des Wartens steht endlich fest, wann Captain America: Brave New World ins Streaming-Abo kommt. Euch erwartet ein Action-Blockbuster mit rotem Wutmonster.

Wann startet Captain America 4 bei Disney+?

Wie der Streaming-Dienst soeben in einer Pressemitteilung verkündet hat, erscheint Captain America: Brave New World am 28. Mai 2025 exklusiv bei Disney+ im Abo.

Damit bleibt der vierte Capain America-Film dem Rhythmus der jüngsten MCU-Abenteuer treu, die sich ebenfalls rund drei Monate zwischen Kinostart und Veröffentlichung bei Disney+ Zeit gelassen haben. Wer ein Abo bei dem Streaming-Dienst besitzt, kann also schon in wenigen Tagen den Film ohne weitere Zusatzkosten schauen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Captain America 4 schauen:

Captain America: Brave New World - Trailer (Deutsch) HD

Obwohl es sich bei Brave New World um den vierten Teil der Captain America-Reihe handelt, taucht Steve Rogers (Chris Evans) nicht darin auf. Stattdessen folgen wir Sam Wilson (Anthony Mackie) auf seinem ersten großen Leinwandabenteuer als Supersoldat, nachdem er in The Falcon and The Winter Soldier mit dieser Bürde gehadert hat.

Der neue Captain America bekommt es gleich mit einer besonderen Bedrohung zu tun: Niemand Geringeres als der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Thadeus "Tunderbolt" Ross (Harrison Ford), verwandelt sich im Verlauf des Films in einen Hulk, der in glühend roten Farben das Weiße Haus in seine Einzelteile zerlegt.

Captain America: Brave New World orientiert sich vor allem am Tonfall von The Winter Soldier. Mit anderen Worten: Erwartet kein multiversales Crossover-Event mit unzähligen Cameos, sondern einen eher geerdeten Marvel-Film, der sich als Action-Thriller Hals über Kopf in politische Intrigen und Verschwörungen stürzt.

Wie geht das Marvel Cinematic Universe weiter?

Wie bereits erwähnt: Die Thunterbolts sorgen aktuell auf der großen Leinwand für Chaos. Danach kündigen sich Ende Juli die von Pedro Pascal angeführten Fantastic Four im Kino an. Bei Disney+ erwartet uns derweil am 24. Juni 2025 die Serie Ironheart mit Dominique Thorne als Iron Man-Nachfolgerin in der Hauptrolle.